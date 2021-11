Leonore uit Ootmarsum valt van scooter door verkeersbord dat op weg is gelegd: vader wil daders wakker schudden

Het gaat gelukkig goed met Leonore Schulten (17) uit Ootmarsum, maar dat had ook heel anders kunnen zijn. Afgelopen weekend, in de nacht van zaterdag op zondag, kwam ze zwaar ten val met haar scooter. De oorzaak? Een verkeersbord op het fietspad tussen Oldenzaal en Rossum. "Ze zag de jongens wegfietsen."

Op een aantal schaafwonden en een zere voet na, is ze er relatief ongeschonden vanaf gekomen. Toen de zeventienjarige na een avond uitgaan in Oldenzaal rond half één 's nachts naar huis reed, sloeg ze met haar scooter over de kop. "Een groep van acht tot tien jongens had een tijdelijk verkeersbord uit de grond getrokken en op het onverlichte fietspad gelegd", vermoedt vader Dennis Schulten.

Overstuur

De groep jongens stond van een afstandje toe te kijken. "Ze zag ze snel wegfietsen", zegt de vader die in een bericht op Facebook zijn ongenoegen over de situatie uit. De Ootmarsumse was alleen en behoorlijk overstuur. "We hebben wel een vermoeden wie het waren en de volgende dag direct aangifte gedaan."

Vervangbare schade

Hoewel Schulten natuurlijk hoopt op schadevergoeding, is dat niet de reden dat hij het verhaal op Facebook heeft gedeeld. "Ik heb het bericht met name geschreven om die jongens wakker te schudden." Volgens de vader van de zeventienjarige had het verhaal namelijk heel anders af kunnen lopen. "De scooter is kapot, maar gelukkig vervangbaar."

De politie kan niet bevestigen of er een aangifte binnen is gekomen.