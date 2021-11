'Lastige boodschap' Rutte : mondkapjesplicht uitgebreid, nieuwe coronamaatregelen reëel

De mondkapjesplicht maakt een comeback in Nederland door de forse stijging van het aantal coronabesmettingen. Uitgelekte berichten daarover heeft demissionair premier Mark Rutte vanavond bevestigd tijdens de persconferentie over de aangescherpte coronamaatregelen. Ook gaan meer sectoren gebruik maken van het coronatoegangsbewijs. Op het werk hoeft voorlopig nog geen QR-code getoond te worden. Op sommige plaatsen gaat dat wel gebeuren.

De kans is "reëel" dat het kabinet nog deze maand nieuwe coronamaatregelen zal aankondigen "als de trend niet keert". Dat zegt demissionair premier Mark Rutte. Hij hoopt te zien dat mensen zich snel voorzichtiger gaan gedragen, maar anders liggen verdergaande coronaregels voor de hand. Op 12 november neemt het kabinet hierover een besluit.

Coronapas

Het kabinet wil dat werkgevers straks ook aan werknemers een coronatoegangsbewijs gaan vragen op locaties waar bezoekers dat ook al moeten laten zien. Demissionair zorgminister Hugo de Jonge sprak tijdens de persconferentie van een "bredere inzet" van de coronapas. Het "vergt veel overleg" en er is een wetswijziging voor nodig, aldus de bewindsman. Op 12 november wil het kabinet besluiten hoe het verder gaat, na een advies van deskundigenclub Outbreak Management Team (OMT)

Voetbalclubs en toneelverenigingen moeten een coronapas gaan vragen aan hun bezoekers. Demissionair minister-president Mark Rutte kondigt aan dat het toegangsbewijs moet worden gevraagd voor sportclubs en culturele verenigingen vanaf achttien jaar. Jeugdactiviteiten en -kampen voor onder de achttien jaar, worden uitgezonderd. Dat geldt dus ook voor de intocht van Sinterklaas. Waar een coronapas wordt geëist voor toegang, hoeven mensen geen mondkapje te dragen.

Ook wil het kabinet kijken of het de coronapas "specifiek kan gebruiken in dorpen en steden" waar een kleiner deel van de mensen is geprikt, en waar het aantal ziekenhuisopnames hoog is. Dit soort maatregelen "gaat niet meteen in", maar worden dus wel voorbereid.

Reisadvies

Rutte sprak over een 'lastige boodschap' tijdens de persconferentie die hij hield samen met demissionair minister Hugo de Jonge. Het kabinet gaf tijdens de persconferentie een nieuw 'binnenlands reisadvies'. "Mijd drukte onderweg en reis buiten de spits", roept demissionair premier Mark Rutte op tijdens de persconferentie over de coronaregels. "Op de weg is het bijna weer net zo druk als voor corona", aldus Rutte. Ook in het openbaar vervoer neemt het aantal reizigers snel toe, zei hij.

Tachtigplussers die in staat zijn naar een GGD-locatie te komen, kunnen daar vanaf 6 december een boostervaccinatie krijgen. Zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten kunnen die prik dan ook krijgen.

Boosterprik

Vanaf januari zijn mensen tussen zestig en tachtig jaar oud aan de beurt, waarbij de oudsten als eerste een uitnodiging krijgen. Alle inwoners van ouder dan achttien jaar die in een zorginstelling met een eigen medische dienst wonen, krijgen ook een boosterprik aangeboden. Ook mensen in de zorg krijgen een boosterprik aangeboden.

Nadat tachtigplussers en mensen tussen de zestig en de tachtig jaar een boosterprik hebben gehad, kunnen ook zestigminners een derde vaccinatie krijgen. Zorgmedewerkers die direct contact hebben met patiënten krijgen al "zo snel mogelijk" een prik aangeboden", aldus De Jonge