Dit wil je niet vlak voor je bevalling: kraamafdeling onverwachts dicht

Die zorg staat namelijk onder toenemende druk. In de Randstad is dat al langer zo, maar ook in Noord- en Oost-Nederland moeten hoogzwangere vrouwen soms plotseling en onverwacht naar een ver ziekenhuis om te kunnen bevallen.

Lockdowns een oorzaak?

Hoe het komt weet niemand echt zeker, mogelijk hebben de lockdowns van vorig jaar er indirect voor gezorgd dat er nu meer kinderen geboren worden. Van nature is het aantal geboortes nooit helemaal stabiel, er is in de loop der jaren altijd al een golfbeweging te zien.

Dat er nu toch grote druk op de geboortezorg staat, heeft onder meer te maken met de sluiting van een aantal kraamafdelingen in ziekenhuizen in de wijde regio. In de afgelopen jaren is dat gebeurd in onder meer Hoogeveen, Zutphen en Lelystad. Daardoor raken de overgebleven kraamafdelingen in omliggende ziekenhuizen eerder vol en overbelast.

De kraamafdeling van Isala in Zwolle (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Ook in het Isala ziekenhuis in Zwolle gebeurt dat volgens gynaecoloog Bas Nij-Bijvank steeds vaker. "Niet naar het ziekenhuis van je voorkeur kunnen, dat wordt op het laatste moment pas duidelijk en daar kun je je dus niet op voorbereiden. Dat geeft zeker spanningen en stress."

Professionals passen zich aan

De druk op de geboortezorg wordt gevoeld in alle lagen. Verloskundigen moeten ermee om zien te gaan maar ook de gynaecoloog en het personeel in de ziekenhuizen. In de kraamzorg, is in veel gemeenten het aantal uren per pasgeborene terug geschroefd om te kunnen voldoen aan de vraag naar kraamzorg.

De ziekenhuizen en de professionals in de bevallingszorg proberen samen een systeem op te zetten waarin alle betrokkenen snel en accuraat kunnen zien waar plek is voor een bevalling, en waar niet. Dat wordt een systeem dat is voortgekomen uit nood. Want iedereen begrijpt dat een moeilijke bevalling hierdoor alleen maar stressvoller wordt.

Voor hoogzwangere vrouwen kan het zijn dat je plotseling en zonder voorbereiding ineens in een ziekenhuis blijkt te moeten bevallen waar je nooit eerder bent geweest. Waar de verpleegkundigen niet weten hoe je het liefst je kindje op de wereld zou willen zetten. Mogelijk ligt dat ziekenhuis ver van huis en kan familie niet of moeilijk op bezoek komen.

Ilse Bargeman is blij met haar zoon Sev én met de voorspoedige bevalling (Foto: RTV Oost, Oscar Siep)

Zover bekend heeft de druk op de geboortezorg tot nu toe niet tot medische gevolgen geleid en de veiligheid is ook niet in het geding. Maar de mentale effecten van zo'n plotselinge omslag in denken, kan voor blijvende mentale effecten zorgen.

