Gedragswetenschapper UT: "Mondkapjesplicht klein offer, maar tweedeling zal groeien"

De herinvoering van de mondkapjesplicht in winkels en andere openbare gelegenheden, zal voor veel mensen gezien worden als een klein offer. Maar dat het coronatoegangsbewijs straks op meer plekken verplicht is, zal wel voor een verdere tweedeling in de samenleving zorgen. Dat verwacht Peter de Vries, gedragsonderzoeker aan de Universiteit Twente.

Vanaf komende vrijdag gelden er weer nieuwe, strengere coronamaatregelen. Zo keert de mondkapjesplicht op veel plekken terug en moet je straks bij bijvoorbeeld het museum, de sportschool of de dierentuin het coronatoegangsbewijs laten zien.

Tweedeling

De herinvoering van de mondkapjesplicht zal het minste pijn doen, zegt UT-onderzoeker Peter de Vries. "We hebben allemaal nog wel een voorraad in de kast liggen en zoveel moeite is het ook niet om een mondkapje op te zetten. De mondkapjes zullen we weer heel snel terugzien in het straatbeeld."

Bij de aangescherpte regels voor het coronatoegangsbewijs ligt dat anders, verwacht de UT-onderzoeker. "Dat zal niet zonder weerstand gaan. Mensen zijn bang dat ze gestraft worden voor hun keuze om zich niet te laten vaccineren, terwijl het toch een vrije keuze zou moeten zijn, vinden ze."

Mensen zijn bang dat ze gestraft worden voor hun keuze om zich niet te laten vaccineren Peter de Vries, UT-onderzoeker

Irritatie bij gevaccineerden

De irritatie van gevaccineerden over mensen die zich niet hebben laten vaccineren zal ook verder toenemen, stelt De Vries. "Je ziet dat het overgrote merendeel van de opnames in het ziekenhuis mensen zijn die niet zijn gevaccineerd. Daar komen ook de nieuwe coronamaatregelen uit voort, om de besmettingen, met name onder die groep, te beperken. Mensen kijken daar al met scheve ogen naar en dat zal blijven. Misschien wordt het nog wel erger."