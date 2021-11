Kapster Nellie opent nieuwe zaak in Steenwijk, zeven maanden na verwoestende brand

Het is eind maart en elf uur 's avonds als kapster Nellie uit bed wordt gebeld. Er woedt een grote brand in de Gasthuisstraat. Ze snelt ernaartoe. "De vlammen sloegen het dak uit, we hadden heel veel bussen haarlak staan." Het levenswerk van Nellie gaat die avond en nacht in vlammen op.

"We konden niets anders doen dan vanaf een afstand toekijken hoe de kapsalon werd verzwolgen door de vuurzee. De hele straat stond vol met brandweer en politie", zucht ze. Rond drie uur 's nachts geeft de brandweer het sein brandmeester, maar niemand mag het pand in vanwege instortingsgevaar.

Beeld van de brand die avond en nacht in Steenwijk, waarbij de kapsalon in de as werd gelegd. (Foto: Colin Coule)

Tegenslagen

Nu, ruim een half jaar later, kijkt Bottenberg vanuit haar gloednieuwe kapperszaak naar de overkant van de straat. "Het uitzicht is confronterend, ik krijg weer kippenvel als ik aan de brand denk. Een ramp was het. Heel Steenwijk was van slag."

Voor de getroffen onderneemster volgt de brand op eerdere tegenslagen. "We konden net weer open, na sluiting vanwege de coronamaatregelen." Even spookte de gedachte door haar hoofd om de handdoek in de ring te gooien. "Maar dan blijf je je hele leven nadenken over hoe het is gelopen. Toen de knoop was doorgehakt om door te gaan, verdween de hoofdpijn."

Bloemen en kaartjes

De hartverwarmende reacties en de steun die ze kreeg, gaven de doorslag. "We werden bedolven onder bloemen, kaarten en lieve berichtjes. Na al die jaren houd je van je klanten en zij houden van jou. Ik wilde dit nog niet missen."

De gemeente en Rabo Theater De Meenthe schoten te hulp. "Amper vier weken later maakten we een doorstart in de voormalige danszaal van het theater. Dat is onze redding geweest. Ik kon personeel aanhouden en de klanten zijn voor 98 procent trouw gebleven." Ze hoopt nog wat terug te krijgen van de verzekering. "Als je doorstart, krijg je alles van nieuwwaarde vergoed. Dat is mij verteld, maar nog niet gebeurd."

Nellie straalt van oor tot oor tijdens de opening van haar nieuwe kapsalon in de Gasthuisstraat in Steenwijk. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

'Heel vertrouwd'

Daarna begon de zoektocht naar een nieuwe locatie. Nu keert Nellie terug naar 'haar' Gasthuisstraat. "Hartje Steenwijk en de mooiste straat van de stad. Het voelt heel vertrouwd", vertelt ze trots. "We hebben hard gewerkt om alles klaar te krijgen voor de grote dag. We hebben veertien zitplaatsen, een koffiecorner en een 'colorbar' waar we de kleuren maken."

Sharon, Zwanique en Meike zijn blij met hun nieuwe werkplek en kunnen niet wachten om te beginnen. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Burgemeester Rob Bats van Steenwijkerland is ook bij de opening. "De ochtend na de brand sprak ik de eigenaresse. Ze wilde stoppen en dat snapte ik goed, dat is het trauma van de brand. Met hulp heeft ze het toch weer opgepakt en een prachtige zaak neergezet. Vol energie, vol elan. Het is goed voor de levendigheid van de binnenstad dat deze prachtige zaak er weer is."

Het is hier een warm bad, het voelt als familie onderling. Mari van de Ven, Creative Director van L'ANZA Benelux

Veel vrienden en familie

De volgende dag is er open huis voor iedereen die nieuwsgierig is naar het resultaat of alvast in de kappersstoel plaats wil nemen. Het is een komen en gaan van vrienden, familie en klanten. Nellie is zichtbaar aangedaan door de vele cadeaus en positieve reacties. "Ik moet het laten bezinken."

Mari van de Ven kwam naar Steenwijk om advies te geven over de nieuwste make-up en haartrends. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

In de middag kunnen bezoekers advies krijgen van niemand minder dan Mari van de Ven. De bekende visagist en haarstylist geeft tips en tricks over "alles wat iemand mooier maakt." Ook hij voelt zich thuis in de kapsalon: "Het is hier een warm bad, het voelt als familie onderling. Dat is wat de klant ook voelt."

Zo zit trouwe klant Daniëlle ineens in de stoel bij kapster Renate én Mari. ''Ik ben 26 jaar klant, toevallig had ik vandaag een afspraak gemaakt."