Vrachtwagen vol frituurvet tegengehouden en teruggestuurd bij grote milieucontrole aan Duitse grens

"We hebben vandaag heel veel chauffeurs met documenten die niet in orde zijn", vertelt Koos Kasemir van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Samen met de Duitse politie voeren de Nederlandse inspecteurs vandaag de controles uit. Specialisten van Polizeidirektion Osnabrück zijn deze week getraind om de ladingen van vrachtwagens te kunnen controleren. Na een week theorie volgde vandaag de praktijk bij de grensovergang bij De Lutte. Daar werd ook een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen Nederland en Duitsland.

Duitsland en Nederland tekenen een samenwerkingsovereenkomst (Foto: RTV Oost)

Er wordt vooral streng gekeken naar de documenten van de chauffeurs. Vooral de vrachtwagen vol frituurvet valt daarbij op. "Die chauffeur rijdt met drie verschillende documenten waarop staat waar het vet naartoe gaat", legt Kasemir uit. "Wij moeten weten waar het geladen is en waar hij naartoe gaat."

Midden in Berlijn

"Volgens de papieren zou hij naar drie adressen gaan met het frituurvet, maar van één adres weten we dat dit midden in Berlijn is, waar geen verwerkingslocatie zit. De chauffeur heeft die documenten meegekregen van het bedrijf waar hij de vracht moest laden. Inmiddels weten we wel waar hij naartoe moet, maar hij moet nu eerst terug naar dat bedrijf om de juiste papieren te regelen."

Wij kennen nog wel een aantal plaatsen waar onlangs tonnen illegaal afval is gestort Koos Kasemir, Inspectie Leefomgeving en Transport

Chauffeur Mark Knoop van DJK Logistics wordt ook van de A1 geplukt. Hij vervoert houtafval naar een Duitse spaanplaatfabriek. "Het is afval dat volgens hen gevaarlijke stoffen bevat", vertelt hij. "Ze gaan nu kijken of ik alles goed heb ingevuld en de regels naleef."

'Controles gaan soms beetje te ver'

Wat hij van de strenge controles vindt? "Moet ik daar eerlijk antwoord op geven? Van de ene kant is het wel goed, want anders krijg je oneerlijke concurrentie. Maar soms gaan de controles in mijn ogen wel een beetje te ver. Dit kost jammer genoeg een hoop extra tijd. Maar het hoort erbij en ik ga ervan uit dat ik zo door mag rijden."

"Wij behandelen afval altijd als een gevaarlijke stof", vertelt Kasemir. "Je weet namelijk nooit wat erin zit. Bedrijven moeten van alles kwijt en wij willen mens en milieu beschermen. Dus we proberen zo goed mogelijk de afvalketen te volgen. Daarnaast volgen we hier een Europese verordening, dat doen we samen met onze partners door heel Europa. Helaas gaat het nog geregeld mis met de afvalstromen. Wij kennen nog wel een aantal plaatsen waar onlangs tonnen illegaal afval is gestort, dat proberen we met deze controles te voorkomen."