"We zitten voor ons gevoel weer in de eerste golf van corona"

Zorgmedewerkers van ziekenhuis Isala in Zwolle hebben het gevoel weer in de eerste golf van corona te zitten, zo druk is het op de afdeling waar coronapatIënten worden verzorgd.

Pascale Franckaert, manager IC en traumazorg van Isala, checkt op haar telefoon de laatste cijfers van de bezetting van de covid-19 bedden. "Er liggen nu 47 patiënten waarvan 5 mensen op de ic. Wij moeten opnieuw reguliere operaties afzeggen. De besmettingen stijgen, de verwachting is dat er volgende week 60 of 65 mensen op de covid-19 afdeling komen te liggen en 10 mensen op de ic. dat is echt het maximum, eigenlijk al daarboven."

Zorgelijk

Het ziekenhuis kijkt bezorgd naar de besmettingscijfers. Omdat Isala ook een traumaziekenhuis is en dat soort operaties altijd voor gaat, betekent dit dat er weer mensen afgebeld moeten worden die al lang wachten op een operatie.

"Dat doet ons zeer, dat wil je niet, maar wat wij nu nog kunnen doen is zoeken naar verlichten van de druk. Het voelt voor ons als herhaling van zetten. We drukken nu op het uitplaatsen van patiënten, dat is niet wenselijk voor zowel de patiënten als hun familie, want dat betekent ook dat je dan in een ziekenhuis in een andere regio komt te liggen. Maar dit is het enige wat we nu nog kunnen doen."

Thuis-monitoring

In samenspraak met huisartsen in de regio kijkt het ziekenhuis of coronapatiënten thuis onder behandeling kunnen blijven. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die thuis extra zuurstof krijgen, zodat ze niet opgenomen hoeven worden. Of het zijn mensen die eerder uit het ziekenhuis worden ontslagen, om thuis verder te herstellen.

"De patiënten staan 24 uur per dag 7 dagen in de week onder controle. Dit deden wij eerder ook en de resultaten waren goed. Op deze manier maak je ruimte voor patiënten die in het ziekenhuis moeten worden behandeld. En mocht het nodig zijn dan komen de thuis-monitor patiënten alsnog (terug) naar het ziekenhuis."

Zorgen bij ziekenhuizen om IC-capaciteit, maar waarom?

Isala is uiteraard niet het enige Overijsselse ziekenhuis waar het aantal patiënten met corona stijgt. ZGT meldde gisteren de afgelopen twee weken weer een toename te zien van het aantal patiënten. Gemiddeld lagen er de afgelopen twee weken vijftien coronapatiënten op de verpleegafdelingen en vier patiënten op de IC. In Deventer is de situatie de afgelopen 24 uur veranderd. Gisteren meldde een woordvoerster dat er negen coronapatiënten op een verpleegafdeling lagen en vier op de IC. Een zogeheten cohortafdeling had het ziekenhuis niet. Vanmorgen liet ze weten dat het Deventer Ziekenhuis een covid unit heeft ingericht, waar twaalf coronapatiënten kunnen worden verpleegd.