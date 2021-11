KNVB en NOC*NSF roepen Tweede Kamer op maatregel terug te draaien

De KNVB roept samen met sportkoepel NOC*NSF de Tweede Kamer op sporten bij amateurverenigingen zonder coronatoegangsbewijs voor iedereen mogelijk te maken. Dat doet de organisatie naar aanleiding van de nieuwe maatregelen van het kabinet. Vanaf zaterdag moet iedereen van 18 jaar en ouder die een sportcomplex betreedt over een dergelijk bewijs beschikken.

"De plannen van het kabinet voor het amateurvoetbal zijn praktisch gezien onuitvoerbaar", zegt de KNVB. "Vrijwilligers zijn goud waard, maar ook schaars. Waar ga je vrijwilligers vandaan halen die zeven dagen per week QR-codes gaan controleren bij alle sporters en bezoekers op een accommodatie?

Begrip

De bond vraagt om begrip. "Het amateurvoetbal heeft met alle coronamaatregelen meebewogen, maar dit is gewoon een brug te ver en niet handhaafbaar. De termijn waarop de maatregel ingaat, komend weekend, is helemaal onhaalbaar. Krijgen verenigingen die deze stap niet (tijdig) kunnen nemen dan een boete? Het leidt allemaal tot grote onrust en trekt een zware wissel op verenigingen, vrijwilligers en voetballers."

Gevolgen

De KNVB zegt verder dat deze maatregel verstrekkende gevolgen heeft voor de competities van teamsporten. "De huidige vaccinatiegraad is 87%. Dus voor een gemiddeld elftal kan straks niet elke speler meespelen. Dit aantal zal per team verschillen maar loopt straks als een rode draad door de tienduizenden teams die in de competities uitkomen."

Gezondheid

Volgens de KNVB onderschat Den Haag opnieuw de kracht van de sport en daarmee de positieve invloed die het heeft op de gezondheid en de gezondheidszorg. "Dat is teleurstellend, juist tijdens een pandemie. Het aantal langere contactmomenten is minimaal en op het veldvoetbal bevindt men zich in de frisse buitenlucht."

Sportkoepel

De maatregelen van het kabinet om alleen te mogen sporten met een QR-Code treft de gehele sportbranche. Dat zegt sportkoepel NOC*NSF in een reactie op het besluit van de regering. "Er zijn bovendien grote twijfels over de uitvoerbaarheid van deze maatregel. De algemene geprezen laagdrempeligheid van de sport in Nederland wordt met deze maatregel aangetast."

"Actief sporten geeft geen of een zeer beperkt risico op verspreiding van het virus en zou aangemoedigd moeten worden in plaats van belemmert. Sport is juist onderdeel van de oplossing van deze gezondheidscrisis."