Kerken bedenken plan om compensatie voor hoge energieprijs beter te verdelen

Jelsma realiseerde dat er veel mensen zijn die door de gestegen energieprijzen, maar ook door de inflatie in financiële moeilijkheden dreigen te komen. "Er zijn mensen die hun voorschot van 220 of 230 euro zien verdubbelen. Op jaarbasis praat je over duizenden euro's. Als je die euro's niet hebt, hoe dan?"

Hij juicht het voornemen van de overheid om alle huishoudens met 400 euro te compenseren toe, maar volgens hem moet er sprake zijn van maatwerk. "Zelf vindt de overheid dat ook." Jelsma bedacht dat mensen die de compensatie niet echt nodig hebben, het geld of een deel ervan in een fonds kunnen storten. Mensen die in financiële problemen dreigen te komen, kunnen daar dan een beroep op doen.

Beren op de weg

Maar hoe organiseer je dat? Wie moet dat geld beheren en hoe zorg je dat het bij de juiste mensen terechtkomt? Hoe meer hij erover nadacht en sprak, des te meer beren zag hij op de weg. Eigenlijk had hij het plan al opgegeven. Toch legde hij het voor aan classispredikant Klaas van der Kamp. Die was gelijk enthousiast.

Van der Kamp bracht het onder de aandacht van de landelijke Raad van Kerken en vond daar weerklank. Het is de bedoeling dat plaatselijke kerken de plannen uitvoeren. De landelijke kerken zijn er om ondersteuning te bieden en eventuele problemen aan te kaarten bij de politiek.

Jelsma wist ook de collega's van de andere kerken in Ommen warm te krijgen voor zijn plan. "Het gaat om vijf kerken. We leveren allemaal twee leden voor een comité en de gemeente werkt ook mee voor de praktische uitvoering ervan."

Het zou raar zijn als de overheid ons plan gaat dwarsbomen en mensen gaat korten op hun uitkering Kets Jelsma, predikant in Ommen

Dat laatste is essentieel, meent Jelsma: "De overheid kiest ervoor om compensatie te geven, maar geeft aan dat ze geen maatwerk kunnen leveren. Wij kunnen daar met onze netwerken iets in betekenen. Het zou raar zijn dat dezelfde overheid ons zou dwarsbomen met allerlei regeltjes waardoor mensen gekort worden op hun uitkering".

Landelijk navolging

Jelsma is verrast en blij dat zijn initiatief landelijk wordt opgepikt. Naast Ommen wordt het idee omarmd in Zwartsluis, Den Haag Moerwijk en Friesland. Kerken doen vaak al soortgelijke dingen en kunnen gebruik maken van de kennis en netwerken die ze al hebben, zegt Klaas van der Kamp op zijn internetpagina.

Niemand wil in de kou zitten. Dus laat je een ander ook niet in de kou zittten Kest Jelsma, predikant in Ommen

Jelsma heeft zich ondertussen een hoop rompslomp op de hals gehaald. Hij zit er niet mee. "Jezus zal ons niet vragen of wij onze handtekening onder allerlei dogma's en formulieren hebben gezet, en of we wel het juiste geloof hebben gehad. Hij zegt dat je je naaste moet liefhebben als jezelf. Niemand wil in de kou zitten dus moet je een ander ook niet in de kou laten zitten."

Dat de overheid steken laat vallen rond bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, is voor hem zeker geen reden om vol wantrouwen tegenover de overheid te staan. "Je kunt verzeilen in kretologie als nep-overheid en nep-parlement, maar wij willen als kerken een positieve bijdrage leveren aan het overbruggen van die kloven."

Zondag 7 november in Hoogtij.