Kruipruimtemoord Zwolle: OM eist 12 jaar en TBS in "mensonterende zaak"

Slachtoffer Deniz werd in stukken gevonden in de kruipruimte van het huis van zijn kameraad. (Foto: RTV Oost)

Tegen een Zwollenaar is in hoger beroep twaalf jaar cel en TBS geëist voor het doodschieten van zijn kameraad Deniz. Na die daad zou hij Deniz in stukken hebben gezaagd, om die vervolgens te verstoppen in de kruipruimte onder zijn huis aan de Van Zuylenware. Volgens het OM is het onbevattelijk hoe de verdachte met het lichaam van zijn kameraad is omgegaan, "mensonterend".

De eis van het OM is hetzelfde als de straf die eerder door de rechtbank werd opgelegd. Justitie weet zeker dat de Zwollenaar de daden heeft begaan. "Hij heeft sporen gewist. Zo ontdeed hij zich van de bebloede bank en het dodelijke wapen. Daarnaast had hij een motief. Hij voelde zich een slaaf van Deniz." Hij zou dan ook gezegd hebben tegen kennissen: "Ik ga liever acht of tien jaar zitten, dan een slaaf blijven van die Turk." Het slachtoffer en de verdachte zaten samen in de hennephandel.

Stoornissen

"Verdachte heeft koelbloedig en berekenend gehandeld," aldus het OM. "Omdat er sprake is van verschillende persoonlijkheids- en gedragsstoornissen bij verdachte, is naast een gevangenisstraf ook TBS met dwangverpleging nodig." Het risico dat hij weer een gruwelijk delict zou begaan, is volgens justitie te groot als hij niet behandeld wordt.

Metaaldeeltje

De verdachte Zwollenaar zegt dat Deniz zichzelf van het leven beroofde in een roes van drugs. "Ik probeerde het wapen nog van zijn hoofd te halen, maar was te laat." Het wapen zou Deniz hebben gevonden in een kast van de verdachte.

Een klein metaaldeeltje dat in de schotwond werd gevonden, geeft voor het OM de doorslag dat er geen sprake kan zijn geweest van zelfdoding. In de ogen van justitie moet Deniz zich hebben verweerd met 'iets van metaal' waar de kogel dwars doorheen is gegaan. Een deeltje van dat metalen voorwerp is vervolgens achtergebleven in de schotwond. Het is onwaarschijnlijk dat je een metalen plaat voor een loop houdt, als je jezelf van het leven wilt beroven.

Daarnaast heeft er minimaal tien centimeter ruimte gezeten tussen het wapen en het hoofd van het slachtoffer, blijkt uit onderzoek van de schotwond. "Op die manier ontstaat er een geforceerde houding om jezelf van het leven te beroven. Daarom achten wij dat scenario niet aannemelijk", aldus het OM in hoger beroep.

Loop

Strafpleiter Anno Huisman die de Zwollenaar bijstaat in de verdediging, stelt dat het metaaldeeltje in de loop van het wapen kan hebben gezeten. Zijn cliënt bewerkte voor zijn werk vaak metaal. Flinters metaal kunnen op die manier verspreid zijn in het huis en in de loop van het wapen zijn gekomen. Volgens een deskundige is dat theoretisch mogelijk. Daarnaast heeft een deskundige volgens Huisman aangegeven dat de fatale kogel niet perse sporen vertoonde van het doorboren van een metalen voorwerp. Tenslotte is er nog een mogelijkheid dat het metaaldeeltje op een ander moment op het hoofd van het slachtoffer is gekomen. "Die flinters lagen mogelijk overal in het huis."

Geforceerd

Dat er zeker 10 centimeter tussen het hoofd van Deniz en het wapen moet hebben gezeten, bevestigt volgens Huisman de stelling van zijn cliënt dat hij heeft geprobeerd om het wapen van het hoofd te verwijderen. "Hij heeft de hand van Deniz met daarin het wapen weggetrokken, dan heb je het al gauw over tien centimeter of meer. Het verklaart de eerder genoemde geforceerde lichaamshouding waarin het schot zou zijn gelost." Dat er ook kruitresten zijn gevonden op de hand en mouw van het slachtoffer zou het relaas van zijn cliënt ondersteunen, vindt de advocaat.

Het gerechtshof doet over vier weken uitspraak.