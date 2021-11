Ondergronds brengen van hoogspanningslijnen bij 's-Heerenbroek miljoenen duurder

De onderkabeling van de hoogspanningslijnen bij 's-Heerenbroek is een langslepende kwestie. Inwoners van het dorp wachten al sinds 2009 op duidelijkheid.

Fors gestegen kosten

Heikel punt zijn nu vooral de fors toegenomen kosten van de verkabeling. Ook steekt het partijen in de Provinciale Staten dat in het minst gunstige geval de kosten met nog eens bijna een half miljoen euro kunnen stijgen. "Het gaat me te kort door de bocht om te zeggen dat we de eerste kosten maar moeten nemen zoals ze zijn. We moeten geen blanco cheque geven", zei Fred Kerkhof, Statenlid van Fractie Mooi Overijssel (FMO).

Gedeputeerde Tijs de Bree zegde begin september toe om met het financiële kostenplaatje te komen. Conclusie: het ondergronds aanbrengen van de hoogspanningslijnen gaat ruim 4 miljoen euro kosten. Kampen betaalt twee ton, het Rijk draagt 750.000 euro bij en de andere miljoenen komen voor rekening van de provincie.

Nu gebeurt er niets en ik zie ook niet dat er iets gaat gebeuren Gedeputeerde Tijs de Bree

Het kostenplaatje ligt gevoelig bij de Statenleden van de provincie. Een finaleklap op het financiële voorstel is dan ook nog niet gegeven, tot irritatie van gedeputeerde Tijs de Bree. "Nu gebeurt er niets en ik zie ook niet dat er iets gaat gebeuren. Ik voel me aangesproken dat het wat lang duurt. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, maar nu wordt het niet opgelost."

Kamperlijntje

Twee jaar geleden werd er, na een een unaniem aangenomen motie, twee miljoen euro vrijgemaakt om de hoogspanning boven het dorp onder de grond te brengen. Dat bedrag dekt nu dus bij lange na niet meer de kosten.

Al in 2009 werd er aan het dorp beloofd dat de hoogspanning onder de grond zou gaan. Het Kamperlijntje, dat op dat moment nog een dieseltrein was, een tram worden. Daarmee zou er dus elektriciteit langs het spoor komen en als compensatie zou de hoogspanning over het dorp verkabeld worden. Onder de grond. Maar de tram kwam er nooit en dus verviel volgens de provincie ook de belofte op de kabels onder de grond te brengen.