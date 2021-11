Jolly Jumpers te laat wakker tegen Batouwe

Jolly Jumpers blijft in de onderste regionen van de ranglijst bivakkeren. Woensdagavond ging de ploeg uit Tubbergen in eigen huis onderuit tegen Batouwe: 72-79.

Dat Jolly Jumpers aan het einde van de wedstrijd met lege handen stond, had het voor een groot deel aan zichzelf te wijten. Pas in het laatste kwart leek de ploeg van coach Chris Stomp wakker te worden, maar toen was het kwaad al geschied.

Aan het einde van kwart drie was de achterstand 19 punten (46-65). Toch knokte Jolly Jumpers zich in het laatste kwart nog terug in de wedstrijd. Met nog drie minuten te gaan was de voorsprong van Batouwe slechts vijf punten, maar Jolly Jumpers slaagde er niet in het tij definitief te keren.