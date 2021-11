Museumdirecteuren halen opgelucht adem: "Mondkapjesplicht was vervelend geweest"

Arnoud Odding, directeur van Rijksmuseum Twenthe in Enschede was gister best zenuwachtig. Met de Museumnacht voor de deur, was de vraag welke maatregelen werden aangekondigd tijdens de persconferentie. "Ik was bang dat de maatregelen zouden leiden tot minder bezoekers, maar gelukkig valt het mee."

Volgens de directeur hoeft er bij het museum weinig te veranderen. QR-codes scannen deden ze al bij het café. "Wat we nu doen is dat we de plek waar de codes worden gescand verplaatsen naar de entree van het museum. Het betekent wel dat we met wat meer mensen bij de entree moeten gaan werken." De directeur van het Twentse Rijksmuseum verwacht niet dat dat voor problemen gaat zorgen.

Ook de directeur van het Zwolse Museum de Fundatie, Ralph Keuning, voorziet weinig problemen wat betreft het controleren bij de QR-check. "Die check loopt straks gewoon parallel aan de kaartverkoop." Overigens zijn ze bij het Zwolse museum bekend met het scannen van de codes. "We hebben horeca, dus die check werd al uitgevoerd."

Geen mondkapjes

Odding is vooral opgelucht dat bezoekers in het museum niet met mondkapjes op rond hoeven lopen. "Dat had ik wel vervelend gevonden. Je merkt namelijk dat mensen dan toch zeggen: we willen liever even wachten met een museumbezoek."

Het draagt bij aan de kwaliteit als mensen elkaar kunnen zien Ralph Keuning

Volgens Keuning gaat het dragen van een mondkapje ook zeker ten koste van de kwaliteit. "Het draagt echt bij aan de kwaliteit als mensen elkaar gewoon kunnen zien en zich vrijer kunnen bewegen." De directeur van het Zwolse museum is zich er van bewust dat sommige maatregelen nodig zijn. "Maar ik kijk natuurlijk ook naar de kwaliteit van het bezoek. Als ik twee uur lang met een mondkapje moet lopen, vind ik dat ook onaangenaam."

Museumnacht

Komende zaterdag gaan de nieuwe maatregelen in, maar dan staat er in Enschede ook een groot evenement op de planning: de Museumnacht. Volgens Odding zijn er voor dat evenement geen extra maatregelen nodig. "Niet anders dan dezelfde maatregelen die ook al golden zoals we dat überhaupt hadden bedacht voor de museumnacht. Het betekent alleen dat de QR-code moet worden gescand."