Zwartepietendiscussie speelt nauwelijks in Overijssel: "We volgen de lijn van het Sinterklaasjournaal"

Sinterklaas is weer onderweg naar Nederland. Het Sinterklaasjournaal houdt ons dagelijks op de hoogte van de ontwikkelingen op de pakjesboot. En ook dit jaar wordt her en der weer de kleur van de Pieten ter discussie gesteld. Hoe zit dat in Overijssel? We belden een rondje langs de organisaties.

De discussie wordt elk jaar weer gevoerd. Hoe gaan de Pieten de straat op? Echt zwart of bruin, zoals het jaren de normaalste zaak van de wereld was, is er tegenwoordig niet meer bij. In Hengelo krijgen Pieten een 'zomerbruine ondergrond, waar roetvegen overheen gaan, om herkenning zoveel mogelijk te voorkomen.'

George ten Brummelhuis van Sinterklaascomité Hengelo ziet niet zozeer Pieten afhaken vanwege de huidskleur. "We zijn meer Pieten kwijt door de QR-code. Ik denk dat het gaat om tien tot vijftien Pieten, die daardoor afhaken. We hebben in totaal 150 tot 200 Pieten en dan wordt het natuurlijk lastig voor mensen zonder QR-code."

Mensen reageren niet zozeer boos, maar zijn gestopt uit angst voor herkenbaarheid of uit principe Wim Olde Kalter, Oldenzaal

De discussie speelt bij meer organisaties die zich bezighouden met Sinterklaas en alles wat daarbij komt kijken. Zo ook bij de sinterklaascentrale bij voetbalvereniging Zuid Berghuizen in Oldenzaal. "Omdat we nu alleen nog met roetveegpieten werken, zijn er enkele afgehaakt", zegt woordvoerder Wim Olde Kalter van Berghuizen. "Mensen reageren niet zozeer boos, maar zijn gestopt uit angst voor herkenbaarheid of uit principe."

'Al lang achterhaald'

Edwin ter Burg van de organisatie van de intocht in provinciehoofdstad Zwolle valt even stil als hem gevraagd wordt naar de kleur van de Pieten. "Alsjeblieft zeg", klinkt het dan door de telefoon. "Die discussie is al lang achterhaald hier. We zijn met ruim 25 vrijwilligers keihard aan het werk om er komende zaterdag een prachtige intocht van te maken. Met vanaf twee uur een waterspektakel en om half drie komt de Sint aan met zo'n tweehonderd roetveegpieten. Het wordt één groot feest en over die Pieten wil ik het niet meer hebben."

De woordvoeder van de Promotie Stichting Dedemsvaart zegt dat ook in dit dorp in de gemeente Hardenberg de lijn van het Sinterklaasjournaal wordt gevolgd. "Wij maken gebruik van roetveegpieten, ongeveer dertig zijn het er. Het moet natuurlijk een leuk kinderfeest blijven, dat staat bij ons centraal. En het ligt eraan wie je spreekt in de discussie over de kleur van de Pieten." De Sint en zijn Pieten komen zaterdag rond half drie aan en bewegen zich per oldtimer door het dorp.

'Pieten kiezen zelf'

In Vriezenveen speelt de pietendiscussie niet, zegt Esther Winkel namens de organisatie. "De Pieten kiezen zelf. Een deel is bruin, een deel is roetveeg. Dat lost zich vanzelf op. Bovendien, nul- tot zesjarigen groeien op met het Sinterklaasjournaal waar ze roetveegpieten gebruiken en voor die kinderen is het dus helemaal geen issue. En dat het ook bij onze Pieten niet speelt, blijkt wel uit het feit dat we nul afzeggingen hebben."

Edwin Elferink uit Hengelo heeft alles wat een goede sint begeert: een pak, een mijter en een staf. Hij wil ze wegdoen, want hij is helemaal klaar met de pietendiscussie. "We hebben al langer met deze situatie te maken en zelf hebben we dat in ons team altijd afgehouden. De normale bruine piet, en geen roetveeg. Vorig jaar hebben we een event gehad in Hengelo en toen moest het roetveeg zijn. Ik wilde dat niet, maar kon het niet over mijn hart verkrijgen omdat de kinderen al klaarstonden", zegt Elferink.

'Door de neus geboord'

"De traditie wordt ons door de neus geboord. Niet meer naar een traditionele Piet, terwijl wij daar altijd wel heel veel vraag naar hadden. Maar bij evenementen moet het gedeeltelijk roetveeg zijn. Ik ben daar tegen. Dit kinderfeest moet maar blijven, maar iemand anders moet het maar overnemen."

Zoals met alles zijn er mensen voor en tegen, maar het komt uiteindelijk altijd weer goed Ewald Aaltink, Nijverdal

Ewald Aaltink laat namens de Sint in Nijverdal weten dat alles rond de goedheiligman evolueert. "Van geen roe meer naar geen grote zware ringen en rode lippen meer bij Piet. En ook Sinterklaas zelf is veranderd van een statige en strenge Sinterklaas naar een vrolijke en vriendelijke Sinterklaas. Zo gaat het ook van zwart naar bruin naar roetveeg. En zoals met alles zijn er mensen voor en tegen, maar het komt uiteindelijk altijd weer goed."

Een woordvoerder van Steenwijk Vestingstad, de organisatie die de intocht in Steenwijk komende zaterdag coördineert, wil er niet al te veel over zeggen. "Elke actie op dit gebied levert weer reactie op. Wij hebben gewoon een superleuke tocht door de stad, met roetveegpieten, en iedereen is welkom met inachtneming van de geldende coronamaatregelen. Het is een kinderfeest en dat willen we vooral zo houden."

Meerdere aanmeldingen

Net als in Oldenzaal zijn ook in Nijverdal Pieten afgehaakt door de kleurdiscussie. "Sommige mensen kunnen zich er niet mee verenigen. Enkelen zijn ook bang voor herkenbaarheid als roetveegpiet. Alleen bij de groep waar we het echt voor doen, de kleintjes, speelt dat niet. Die zien Sint en Piet en kruipen helemaal in het verhaal volgens mij." Aaltink is niet bang voor een tekort aan Pieten, want na een oproep zijn er al meerdere aanmeldingen binnengekomen.

Kinderen nu weten niet anders als roetveeg, prima toch? Dennis van Dam

Waar Sinterklaas normaal gesproken per boot over de Vecht in Dalfsen arriveert, is dat komende zaterdag vanwege corona anders. "Deze keer wordt een tocht door het dorp gemaakt. En dat doen we gewoon met roetveegpieten, net als in het Sinterklaasjournaal. De discussie over de kleur van de Pieten speelt in Dalfsen helemaal niet", zegt Mark van der Most van Ondernemend Dalfsen.

Dennis van Dam weet alles over Sinterklaas in Hellendoorn. Op de vraag of de kwestie huidskleur van de Pieten speelt is zijn antwoord helder. "Nee, wij doen hetzelfde als op televisie." Op de vraag of Pieten al dan niet teleurgesteld afhaken wil hij niet ingaan. "Het gaat om de kinderen, het is een kinderfeest. Kinderen nu weten niet anders dan roetveeg, prima toch?"