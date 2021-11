Tipgeld voor oehoe die in wildklem in Haaksbergen kwam: "Dit is niet normaal"

De oehoe vloog vorige week rond met een wildklem aan zijn poot ten noordwesten van Haaksbergen. De Uilenwerkgroep IVN werd opgeroepen om het dier te komen vangen. Na meerdere pogingen lukt het Marjan de Boer van de werkgroep de zeldzame uil de volgende dag te vangen. "Dat was heel naar om te zien, dat zo'n dier zo'n klem om de poot heeft."

Illegaal

De Boer haalde de klem van de poot en bracht het dier naar de roofvogelopvang in Barchem. Eenmaal bij de dierenarts bleek dat de oehoe zo verminkt was dat het uit zijn lijden verlost moest worden. "Hij zou allebei de tenen moeten missen en dan kan zo'n dier niks meer met een poot. Niet jagen, niets."

Dieren zijn dieren, maar mensen zijn soms net beesten Geert Potz

Het gebruik van zo'n wildklem is illegaal en dus maakte de uilenwerkgroep melding van het incident bij de politie. Wie de wildklem heeft geplaatst en waarom, is namelijk nog onduidelijk. "De uil vliegt geen tien kilometer met zo'n klem, maar het hoeft niet per se op het erf te zijn gebeurd waar de vogel is gevonden. Dat maakt het lastig."

'Middeleeuwse klem'

Daarom roept de politie in Haaksbergen via een bericht op Facebook getuigen op zich te melden. Toen winkelier Geert Potz dat bericht las, begon zijn bloed te koken. "Dit is toch niet normaal. Dieren zijn dieren, maar mensen zijn soms net beesten", zegt hij.

De oehoe werd gezien in een weiland in de buurt van Haaksbergen (Foto: Politie Haaksbergen)

De dierenvriend wil dan ook dat de dader wordt gepakt. "Dit is middeleeuws. Ik zie gelijk zo'n diertje voor me met zo'n grote klem waarmee hij dan vlucht. Dan heb ik ineens een klein hartje", zegt Geert. En dus besluit hij een beloning van 500 euro uit te loven voor de gouden tip. "Misschien dat ik iemand die meer weet een klein zetje kan geven."

Maakt veel los

Dat het incident veel losmaakt bij mensen, merkt ook De Boer van de uilenwerkgroep. Haar telefoon staat vandaag roodgloeiend. "Het zijn prachtige uilen en een echte zeldzaamheid. En als er iets dieronvriendelijk is, dan is het wel zo'n klem. Dit spreekt ontzettend tot de verbeelding. Wat als hier een kind had gelopen?", vraagt De Boer zich hardop af.

Waar de oehoe vandaan komt, is niet bekend. Het dier was namelijk niet geringd. Wel is duidelijk dat het om een jong van dit jaar gaat. " Ik vermoed dat het uit de regio komt, maar ik kan het niet bewijzen. Het is wel een goed teken als dat zo is, want dan gaat het goed met de natuur hier." De Boer gaat dan ook proberen het nest te lokaliseren, zodat ze het kan monitoren.

Onderzoek

Ondertussen blijft de politie zoeken naar de eigenaar van de wildklem en ligt de beloning bij Potz klaar. "Ik ga het honderd procent uitloven. Als de gouden tip bij de politie binnenkomt, overhandig ik het aan de politie. Het ligt hier klaar."

De overleden uil is uiteindelijk naar de destructie gegaan. Dat is wettelijk zo geregeld, omdat de roofvogelopvang het dier niet aan derden mag afgeven.