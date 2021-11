Zondag in De Oosttribune: broedertwist tussen TVC'28 en STEVO

HHC Hardenberg

HHC Hardenberg lijkt voorlopig af te haken in de strijd om de subtop. De ploeg van trainer Bert van Hunenstijn is na de nederlaag bij Jong Sparta afgezakt naar de tiende plaats. Wil HHC niet een grijs seizoen tegemoet te gaan dan moet het zeker winnen bij laagvlieger ASWH uit Hendrik Ido Ambacht.

Excelsior'31

Excelsior'31 liet vorige week dure punten liggen in de topper tegen FC Lisse. Om in de buurt te blijven van de drie koplopers kan de Rijssense ploeg zichzelf eigenlijk niet nog een nederlaag veroorloven. Zeker niet in Veenendaal, op bezoek bij DOVO.

SC Genemuiden

Na negen duels in de Hoofdklasse B is SC Genemuiden de trotste koploper, samen met Urk. Na een minder begin is de trots uit de Tapijtstad nu in topvorm. Dit weekend krijgt Genemuiden bezoek van SDC Putten, dat voorlaatste staat.

TVC'28 - STEVO

En tot slot ruim baan voor de broedertwist tussen Tubbergen en Geesteren. TVC’28 tegen STEVO. De twee trotse dorpsclubs kruisen al enkele jaren de degens in de eerste klasse bij de zondagamateurs. Een uitgebreide samenvatting van de derby, altijd goed voor veel strijd en doelpunten, is zondagavond te zien in De Oosttribune op TV Oost. De uitzending vangt zondagavond aan om 20.30 uur en wordt ieder uur herhaald.