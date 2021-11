Provincie vraagt Rijk om hulp bij aanpak van overlast trein Zwolle-Emmen: "Onze mogelijkheden zijn op"

De overlast op de trein tussen Zwolle en Emmen blijft toenemen en de situatie is alarmerend. Na vakbond VVMC zegt ook gedeputeerde Bert Boerman van de provincie Overijssel dat. "De situatie is echt zorgelijk. Het water staat het personeel aan de lippen als het gaat om hun gevoel van veiligheid." Boerman heeft de hulp ingeroepen van het ministerie van Justitie en Veiligheid om de overlast op de trein aan te pakken.

Op de trein tussen Zwolle en Emmen is al langere tijd sprake van overlast die met name wordt veroorzaakt door uitgeprocedeerde asielzoekers. "Een kleine groep veroorzaakt de problemen. Daarbij gaat het voornamelijk om veiligelanders, daar hoeven we ook geen doekjes om te winden", zegt Boerman.

De Vakbond van Machinisten en Conducteurs (VVMC) stuurde vorige week een brandbrief over de situatie op de Vechtdallijn. Volgens treinpersoneel worden ze vrijwel dagelijks uitgescholden en bespuugd, en is er ook sprake van fysiek geweld.

Vliegende brigades

De provincie stelde eerder dit jaar een miljoen euro beschikbaar om de overlast op de Vechtdallijn aan te pakken. Dat geld is onder meer gestoken in 'vliegende brigades', dat zijn beveiligingsteams die de boa's op het perron en in de trein ondersteunen. Maar het extra geld heeft de problemen niet doen verminderen, ziet Boerman. "Het aantal incidenten op de lijn neemt toe. De zorgen van het treinpersoneel zijn er, en die deel ik ook."

Ook de burgemeesters van Zwolle en Emmen, en de gedeputeerde van Drenthe, zijn bezorgd over de situatie. "Maar onze mogelijkheden om in te grijpen zijn wel een beetje op, dat is het grote dilemma", zegt Boerman.

Samen met zijn collega's heeft hij de hulp ingeroepen van het ministerie van Justitie en Veiligheid. "We zijn ons nu aan het beraden hoe we, desnoods met extra politie-inzet, toch orde op zaken kunnen stellen op de Vechtdallijn. We hebben de problemen ook al meerdere keren aangekaart bij het Veiligheidsberaad in Den Haag."

Geen vervoersbewijs

Uit onderzoek dat onder het personeel is gehouden, blijkt dat de veiligelanders veelal geen vervoersbewijs hebben en zich agressief gedragen als ze daarop worden aangesproken. "Maar het vooraf verstrekken van kaartjes lijkt me niet de oplossing voor alle problemen", aldus Boerman, die aangeeft geen pasklare oplossing te hebben. "Je kunt de trein ook niet hermetisch afsluiten voor vertrek, want dan verplaats je de problemen naar het perron."