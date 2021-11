Coronacheck probleem voor sportclubs, nijpend tekort aan vrijwilligers voor handhaving

Veel sportclubs in de regio voelen zich overvallen door de nieuwe coronamaatregel die bepaalt dat sporters en bezoekers voor sporten in de buitenlucht, streng gecontroleerd moeten worden op het hebben van een QR-code of negatief testresultaat voor ze het sportpark mogen betreden. De controle op de coronapas is voor de meeste sportclubs door een gebrek aan vrijwilligers problematisch. De maatregel is daardoor moeilijk te handhaven.

De Tweede Kamer debatteert momenteel over de maatregelen die het kabinet gisteravond aankondigde. Die zorgen voor veel onrust bij verenigingen. Bij voetbalverenigingen Excelsior'31 in Rijssen en Helios in Deventer gaan de verenigingsbesturen deze week in spoedberaad. De tijd dringt, de nieuwe coronamaatregel gaat aanstaande zaterdag in.

Het is voor ons een maatregel die nauwelijks te handhaven is Voorzitter Harald Eertink van Excelsior’31

“We hebben hier een voetbalclub met ruim 1.800 leden”, zegt voorzitter Harald Eertink van Excelsior’31 in Rijssen. “Het is voor ons een maatregel die nauwelijks te handhaven is. Het is ondoenlijk om zes dagen per week, zowel overdag als ‘s avonds vrijwilligers bij de poort te zetten om te controleren.”

Korte tijd

Hij vertelt dat ook andere sportverenigingen in Rijssen en Holten die mening zijn toegedaan. Morgenavond staat er daarom een spoedberaad op de agenda voor het bestuur van Excelsior ‘31. “We hebben kort de tijd, want de maatregel gaat zaterdag al in. We hopen natuurlijk dat het bezwaar van de KNVB en NOC/NSF tegen deze nieuwe richtlijn gehoor gaat vinden in de Tweede Kamer. Zo niet dan zullen we in een heel kort tijdsbestek moeten kijken hoe we dit probleem oplossen”, aldus Eertink.

Handhaving moeilijk

Hij beaamt dat er met name in de regio Rijssen-Holten wat meer mensen zullen zijn die, om hun moverende redenen, niet gevaccineerd zijn. Met name het geloof speelt daarbij een rol.

“Wellicht hebben we wat meer leden die niet gevaccineerd zijn dan andere sportclubs. Dat geeft mogelijk voor sommige leden problemen. Drie keer in de week testen omdat je tweemaal traint en ook nog op zaterdag de wedstrijd moet spelen is natuurlijk haast niet te doen voor de sporters”, zegt de voorzitter.

“We hebben de eerste e-mail al binnen van een clublid al binnen, die zegt dat hij zijn lidmaatschap opzegt als het controleren van de QR-code verplicht wordt. Ik zeg niet wat ik daar van vind, maar het is wel iets wat speelt.”

We hebben de eerste e-mail al binnen van een clublid, die zijn lidmaatschap opzegt als het controleren van de QR-code verplicht wordt Voorzitter Harald Eertink van Excelsior’31

Hij snapt dat er landelijk wat moet gebeuren gezien het oplopende aantal besmettingen, maar voorziet ook problemen voor de competitie. Als er veel voetballers niet gevaccineerd zijn, geen QR-code kunnen tonen en ook niet continu willen testen, dan kan de bezetting van sommige teams in gevaar komen.

Hij hoopt dat de Tweede Kamer zich nog eens goed over de materie buigt en luistert naar de bezwaren die vandaag onder meer door de overkoepelende sportorganisaties naar voren worden gebracht tijdens het debat hierover.

Helios Deventer

Ook bij sportvereniging Helios in Deventer hopen ze dat het landelijke pleidooi voor de afschaffing van de strengere maatregelen voor de buitensporten gehoor gaat vinden. Helios kent twee afdelingen, de voetbalclub waar leden trainen en wedstrijden spelen. En de Stichting Helios, die overdag voor bijzondere doelgroepen sportactiviteiten organiseert.

“Bij de stichting is alles op orde en voorzie ik geen problemen”, zegt bestuursvoorzitter Grace Brok. “Iedereen die daar komt en sport is gevaccineerd, want het zijn kwetsbare doelgroepen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met geheugenproblemen of mensen met diabetes en hartproblemen. Ze worden getraind en begeleid door studenten, vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die allemaal twee prikken hebben gehad.”

Wedstrijddagen probleem

Anders ligt dat voor de sportvereniging. Met name de wedstrijddagen van de voetbalclub op zaterdag en zondag worden problematisch. “Dat zijn dagen van ‘s morgens acht tot ‘s avonds acht uur, waarin we soms tussen de zeshonderd en duizend mensen ontvangen. Oftewel dagen van twaalf uur, waarvoor we straks in shifts van vier uur zo’n zes vrijwilligers per dag nodig hebben om te controleren. Die vrijwilligers zijn er niet”, zegt Brok.

"Maar we gaan wel naar ze op zoek, want het is hoe dan ook nodig”, aldus de bestuursvoorzitter van Helios. “Wij denken liever niet in problemen, maar in oplossingen. We moeten dit probleem serieus aanpakken en met zijn allen in Nederland oplossen."

Wij denken liever niet in problemen maar in oplossingen bestuursvoorzitter Grace Brok, Helios

De oplossing voor het trainen en sporten op doordeweekse dagen is volgens haar niet zo heel erg ingewikkeld. “In onze optiek kunnen de begeleiders en trainers van de doelgroepen en voetbalteams de controle van de QR-code gewoon op zich kunnen nemen, dat is niet zo ingewikkeld.” Maar voor het toezicht bij de vereniging van publiek en spelers op wedstrijddagen moeten we echt op zoek naar meer vrijwilligers.

Erger voorkomen

“Het moet. Want we kunnen het ons niet permitteren dat we geen bezoekers ontvangen en kantine-inkomsten moeten missen. Het is namelijk heel simpel. Minder kantine inkomsten betekent een enorme aanslag op de verenigingskas. En dat betekent onherroepelijk dat de contributie omhoog gaat, punt”, zegt Brok resoluut.

“Want die financiële strop kunnen we, na de al achter ons liggende moeilijke periode, niet nog een keer dragen. Het is dus van belang dat onze leden daarvan doordrongen zijn, en actief willen mee werken aan een oplossing", zegt ze. "Ik denk ook dat we hier in Deventer in overleg met andere sportorganisaties moeten kijken hoe we elkaar daarbij kunnen helpen.”

Doorstroomlocatie

Wat betreft de sportkantine heeft Helios trouwens in de afgelopen periode al een inventieve oplossing toegepast. “Op ons sportcomplex hebben we een tent van tien bij vijftien meter neergezet, die als tijdelijke kantine dienst doet. Een zogenoemde doorstroomlocatie en dat werkt prima. Hoe ik die oplossing moet zien in het licht van de nieuwe maatregelen weet ik nog niet precies. Dat ga ik nog uitzoeken.", zegt de bestuursvoorzitter. "Daarover ga ik op korte termijn met het verenigingsbestuur in gesprek.”