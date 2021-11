Etherpiraat opgerold: met inzamelingsactie al duizenden euro's opgehaald voor nieuwe apparatuur

Radiozender Familieteam heeft haar basis in Westerhaar, maar zendt uit via onbemande stations. Onder meer vanuit een weiland bij Hoge Hexel.

Het was het Agentschap Telecom - landelijk belast met het opsporen van etherpiraten - dat gisteren een inval deed.

De zendmast was echter nog maar amper tegen de grond gewerkt, in beslag genomen en afgevoerd, of trouwe luisteraars - twee vriendinnen uit Westerhaar - zetten een crowdfundingsactie voor hun favoriete radiostation op touw.

Fonkelnieuw

De in beslag genomen apparatuur is van de Radiozender Familieteam uit Westerhaar, een dorp dat een decennialange traditie heeft met piratenmuziek.

Het team verzorgt al ruim tien jaar uitzendingen en sinds een jaar of vijf een populair feestweekend. Uitzenden gebeurt met een onbemand zendstation. Via een zendmast die op een bepaalde plek wordt neergezet.

Omdat de oude mast aan vervanging toe was, had het zendteam geïnvesteerd in nieuwe, krachtigere apparatuur. Maar nog voor de eerste uitzending werd de zender gisteren al uit de lucht gehaald. Behalve de mast werden ook drie zenders en een aggregaat in beslag genomen. De totale schade: 37.000 euro.

Voor twee trouwe luisteraars uit Westerhaar dus aanleiding een inzamelingsactie op touw te zetten.

Nadat de luchtmast in beslag is genomen, wordt het gevaarte afgevoerd. (Foto: RTV Oost)

Om het getroffen team niet alleen moreel, maar vooral ook financieel een hart onder de riem te steken. Daarop is via een website - speciaal bedoeld voor crowdfundings - een inzamelingsactie gelanceerd.

Intussen stromen de donaties daar binnen en is het bedrag al opgelopen tot duizenden euro's. De giften komen niet alleen van collega-zendstations, maar ook van particulieren.

Agentschap Telecom

Een woordvoerder van het AT kan niet vertellen wat de reden is waarom de etherpiraat is opgerold en of er bijvoorbeeld klachten over storingen waren binnengekomen. "In z'n algemeenheid kan ik daarover wél zeggen dat deze uitzendingen illegaal zijn en dat we daartegen optreden."

Jaren geleden kondigden de autoriteiten een strengere aanpak tegen etherpiraterij aan. In het kader daarvan werden bestuurlijke boetes opgelegd die soms tot tienduizenden euro's kunnen oplopen. Veel piraten haakten daarop af.

De AT-zegsman kan nog niets vertellen over een eventuele boete tegen het piratenteam uit Hoge Hexel.

'Blijft een gok'

Volgens een lid van Radiozender Familieteam heeft het AT in het verleden al vaker apparatuur in beslag genomen. "Een zender en een aggregaat, maar nog niet eerder op zo grote schaal als nu is gebeurd." Boetes zijn destijds niet opgelegd omdat het AT de mannen achter de onbemande zender niet wist op te sporen.

De zendpiraat houdt zich diplomatiek op de vlakte over de toekomstplannen en of op korte termijn de levensliederen weer door de ether schallen: "We hebben de oude zendmast nog en ook nog wel een aggregaat. Dus in principe zou dat probleemloos kunnen. Maar dat blijft natuurlijk wel een gok..."