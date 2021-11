Gloednieuwe steden als oplossing voor het woningtekort? Overijsselaars zien ‘t wel zitten

Dat blijkt uit een onderzoek van onderzoeksbureau Kien, in opdracht van RTV Oost, Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe. In dat onderzoek werden inwoners uit deze vier provincies gevraagd hoe de woningbouwplannen uitgevoerd moeten worden.



Ruim 30 procent is voorstander van een enkel dorp of stad erbij en slechts 1,2 procent van de inwoners van Overijssel wil enkel nieuwe dorpen en steden bouwen om het tekort op te lossen. De meeste mensen zijn voor het uitbreiden van bestaande dorpen of steden en enkele nieuwe steden of dorpen te bouwen.

In het onderzoek werden inwoners gevraagd naar een oplossing voor het woningtekort. Het meest gegeven antwoord was uiteraard: bouwen, bouwen, bouwen. Dat kunnen nieuwe huizen zijn, maar de extra woonruimte kan ook ontstaan door het ombouwen van leegstaande (bedrijfs)panden tot woningen.

Leegstaande panden ombouwen tot woonruimte is een veelgehoorde oplossing tegen het woningtekort. (Foto: RTV Oost)

Behalve méér huizen, vinden de ondervraagden het ook belangrijk dat voor iedere koopwoning er minstens één sociale huurwoning bijkomt. 43,3 procent van de Overijsselse deelnemers aan het onderzoek koos hiervoor. De huizen die nieuw worden gebouwd moeten betaalbaar zijn, ook voor starters. Verder vindt Overijsel het belangrijk dat huisjesmelkers moeilijker woningen kunnen opkopen. De lokale bevolking moet het eerste de kans krijgen om zo'n woning te bemachtigen.

Top 5

De inwoners van de vier provincies vinden het belangrijk dat er veel nieuwe huizen in het noorden en oosten van het land bijkomen. De top 5 van provincies waar volgens alle deelnemers aan het onderzoek vooral gebouwd moet worden ziet er als volgt uit:

Groningen (39 procent) Friesland (34,3 procent) Overijssel (32 procent) Drenthe (31,6 procent) Flevoland (31 procent)

Uitbreiding van bestaande dorpen en steden, zoals hier in Tubbergen, heeft de voorkeur van veel mensen. (Foto: Building Design Architectuur)

Uit het onderzoek blijkt dat bijna zeven op de tien Overijsselaars op dit moment geen nadelige gevolgen ervaart van het woningtekort in het land. Dit antwoord geven vooral inwoners van dertig jaar en ouder. Bij de jongere inwoners ervaart vier op tien geen nadelige gevolgen van het woningtekort.

Onderzoeksverantwoording: Onderzoeksbureau Kien uit Groningen voerde in opdracht van RTV Oost, Omrop Fryslân, RTV Noord en RTV Drenthe een onderzoek uit naar de publieke opinie rondom de woningmarkt en de grote plannen voor extra woningbouw. In het onderzoek zijn in totaal 1089 inwoners van Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland ondervraagd. Na algemene vragen over de stand van de woningmarkt en de eigen ervaringen ermee, vroegen de onderzoekers naar de mening over grootschalige plannen.