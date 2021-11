Ecoloog Mark Zekhuis: "We moeten van egocentrisme naar ecocentrisme."

Als voorbeeld neemt Zekhuis de wolf. "Of de wolf terug moet komen, is al een hele rare vraag. Alsof wij mensen daar iets van moeten vinden. Hij hoort hier thuis en nu de wolf uit zichzelf terug komt, zie je hoe raar mensen over natuur denken. Alsof wij als mensen de natuur moeten maken." Zekhuis ziet wel steeds meer mensen die niet meer redeneren vanuit de mens, maar vanuit de natuur. "Dat vind ik echt een goede ontwikkeling."

Wolf

Hij heeft op negen plekken in de wereld de wolf in het wild gezien. "In Kazachstan in die enorm weidse omgeving. Dat is echt prachtig. En in Spanje zag ik met een telescoop een roedel voorbij lopen. Als je dan verderop een groep herten ziet staan, maakt dat het extra spannend." Zekhuis verdiept zich altijd in een bepaald dier voordat hij op reis gaat om het dier in levende lijve te zien. "Maar in Nederland heb ik de wolf nog niet in het wild gezien. Of de wolf ook echt hier zijn plek kan vinden, dat weten we pas over tientallen jaren."

500 dagen

Zekhuis wist als jongetje al dat hij ecoloog wilde worden. "Ook in mijn vrije tijd ben ik voortdurend bezig met het bekijken van vogels of op zoek naar bijzondere dieren in hun oorspronkelijke leefgebied." Hij denkt dat hij niet meer dan 500 dagen in zijn leven de hele dag binnen heeft gezeten. "Ik moet altijd naar buiten. Ik ben zelfs Twitcher, dus ik stap in de auto om bijzondere vogels te vinden. Als ik dan de eerste ben is dat leuk." Hij reist de hele wereld af om bijzondere vogels en zoogdieren te zien. "Het meest bijzondere diertje dat ik heb gezien is de grottenolm, een witte salamander die in grotten leeft."

Professor

"Ik word ook uitgenodigd om buitenlandse vogeltellers te leren hoe ze soorten kunnen herkennen of snel kunnen tellen. Dan noemen ze me 'professor' wat ik helemaal niet ben," vertelt hij lachend. "Ik zie wel dat er veel fouten gemaakt worden in andere landen en dat we in Nederland en Engeland echte vogelaars hebben die meer kennis hebben dan sommige 'deskundigen' in andere landen."

Natuurbeheer

Zekhuis schreef het boek Gewilde dieren, over herintroductie van wilde dieren die door toedoen van de mens zijn verdwenen. "Het is jammer dat het nodig is om de biodiversiteit te behouden. En ik vind het juist daarom wel goed dat herintroductie van wilde dieren kan. Wij doen het in Nederland qua natuurbeheer echt nog lang niet zo goed als andere landen. Het zou mooi zijn als de politiek sneller beslist de biodiversiteit te versterken en boeren echt helpt die transitie te maken. Want dat is echt nodig."

Wilt u het hele gesprek met ecoloog Mark Zekhuis terugluisteren? Dat kan via deze link.