Wordt Zwolle de meest diervriendelijke stad van Nederland?

De titel: 'Meest diervriendelijke gemeente van Nederland' klinkt goed maar is vooral een erkenning voor de mensen die -vrijwillig- het werk doen. Het levert geen geld op maar wethouder Dogger zou desalniettemin ontzettend trots zijn als Zwolle wint. "Want we zijn hier heel goed bezig, en dat is zeker niet overdreven."

Zwolle doet het al jaren goed, als het gaat om de manier waarop dierenwelzijn een plek krijgt in de stad. Zwolle werd al een vijfde en een keer tweede van het land. Dat de stad nu nóg meer kans maakt, heeft vooral te maken met het zogenaamde dierenteam.

Ik ken geen enkele gemeente die zover gaat. Marco Westerhof, adviseur dierenwelzijn Zwolle

Marco Westerhof is adviseur dierenwelzijn, in dienst van de gemeente. "Het is echt uniek in Nederland, zo'n dierenteam. En ik ben dus best trots dat ik daarin mag meewerken."

Dierenteam succesvol

Het dierenteam is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle dierenorganisaties die in Zwolle actief zijn. En dat zijn er heel wat. "Het is een samenwerking van 18 diergerichte organisaties in de gemeente. Dan moet je denken aan de stichting Het Knuffelkonijn, aan het dierenasiel, de dierenvoedselbank, noodopvang Flappus voor wilde en verwaarloosde dieren en de gemeente zelf die probeert om de samenwerking tussen de organisaties te verbeteren."

Dierenwethouder

Wethouder William Dogger staat het glimlachend aan te horen. Hij is trots. Al in 1998 rammelde dierenvriend Dogger -toen nog als raadslid voor de lokale partij Swollwacht- aan de boom om het welzijn van de dieren in de stad op de agenda te krijgen. En inmiddels is er heel veel veranderd. Dogger is nu zelf wethouder en zo heeft hij het lot van de Zwolse dieren een stuk kunnen verlichten. Al doet hij er zelf wat bescheiden over.

Wethouder William Dogger bij de stichting Het Knuffelkonijn in Zwolle (Foto: RTV Oost (Oscar Siep))

Als je de dierenorganisaties vraagt, dan is Dogger wel degelijk belangrijk geweest. Een blik op de lijst met dierenorganisaties bevestigt dat. Nergens anders vind je een voedselbank voor dieren die duidelijk voldoet aan een behoefte. Er zijn ook weinig steden die een stichting kennen zoals Het Knuffelkonijn.

Knuffelkonijn

René te Wierik begon er twaalf jaar geleden mee. Met twee konijntjes ging hij langs verzorgingshuizen om ouderen de kans te geven even te kunnen knuffelen. "En je merkt dat dat wat doet. Die ouderen gaan vaak meteen terug naar de kindertijd als ze met zo'n beestje op schoot zitten. Contact met dieren maakt dat je je open stelt", zegt beheerder René van stichting Het Knuffelkonijn. "Ook voor zieke kinderen werkt dat zo. Een dier veroordeelt je niet, hij neemt je zoals je bent. Die kinderen willen niet ziek zijn en dat is de kracht van het knuffelkonijn. Wij laten ze een moment gewoon weer kind zijn, dat de zorgen en problemen voor even naar de achtergrond verschuiven."

de dierenweide van stichting Het Knuffelkonijn aan de Hogenkampseweg in Zwolle (Foto: RTV Oost (Oscar Siep))

De doelstelling van de stichting Het Knuffelkonijn, dat is precies wat wethouder Dogger probeert duidelijk te maken. "Dierenwelzijn en mensenwelzijn hebben raakvlakken met elkaar. Ouderen die eenzaam zijn en daaruit getrokken worden door de aandacht van een konijn, een poes of een hond. Dat gaat twee kanten op en die verbinding vinden wij belangrijk. Het is ook wetenschappelijk bewezen dat dieren iets positiefs doen met mensen. Altijd. En dat maakt het de moeite waard."

Stichting Dierenlot

De verkiezing 'Meest diervriendelijke gemeente van Nederland' is een initiatief van de stichting Dierenlot. De uitslag wordt vanmiddag bekend gemaakt tijdens een feestelijke happening in Den Bosch.