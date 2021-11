School als broedplaats voor criminaliteit: hoe herken je een 'foute leerling'?

Het boek is van de hand van Wilma van Raalte en Martine Kroezen, gespecialiseerd in jongeren en criminaliteit.

De Enschedese Van Raalte is al jarenlang verbonden aan de politie en het RIEC, het regionaal centrum dat ondersteunt in de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit. De Enschedese vormgeefster Ellen Swelheim tekende de lay-out van het e-book. "Het is niet alleen maar tekst. Juist al die illustraties maken het probleem extra inzichtelijk", aldus Van Raalte.

Twents experiment

Van Raalte is sinds enkele jaren betrokken bij een Twents project, waarbij docenten op onder meer het ROC van Twente les kregen in het herkennen van crimineel gedrag onder jongeren. Juist omdat het ROC onderwijs geeft aan leerlingen die in potentieel risicovolle beroepen aan de slag gaan.

Dat gebeurt onder meer door workshops te geven. Behalve handvatten over het herkennen van crimineel gedrag onder hun leerlingen, krijgen de docenten ook tips hoe ze hun studenten kunnen wijzen op valkuilen.

Daarbij is ondermijning het sleutelwoord: het fenomeen waarbij de criminele onderwereld op vaak slinkse wijze weet door te dringen tot de bovenwereld.

Bijvoorbeeld met een eenmalig verleidelijk aanbod. Maar wie eenmaal 'ja' zegt, zit voor het te weten binnen de kortste keren aan de rand van de samenleving. Een weg terug is er dan vaak niet meer en zit je gevangen in het netwerk van gewiekste criminelen, zo luidt de belangrijkste boodschap. Onder meer richting leerlingen detailhandel die op het punt staan een onderneming te beginnen.

Landelijke primeur

Zoals gemeld is deze Twentse aanpak intussen door onderwijsinstellingen elders in het land overgenomen. "ROC's in Den Haag en Doetinchem, middelbare scholen in Hengelo. Maar toen kwam dus corona en kwam er van workshops niets meer terecht", vertelt Van Raalte.

Van Raalte organiseerde vervolgens nog wel een aantal online-workshops, maar besteedde de tijd die ineens beschikbaar kwam aan het schrijven van een e-book.

Dieper in de materie

Iets wat overigens al langer het plan was. "In een boek hebben we de mogelijkheid dieper in de materie te duiken. Onder meer aan de hand van concrete voorbeelden. Waargebeurde verhalen vanuit het hele land, onherkenbaar gemaakt uiteraard. Maar wel zaken die daadwerkelijk hebben plaatsgevonden en daardoor tot de verbeelding spreken."

In het boek 'Fuik' wordt uitgebreid ingegaan op de risico's onder leerlingen om af te glijden in de criminaliteit. (Foto: Eigen foto)

Het boek is behalve voor leerkrachten onder meer bedoeld voor jongerenwerkers en agenten.

Signalen

Soms zijn het hele concrete voorbeelden die bij docenten het kwartje kunnen doen vallen dat ze te maken hebben met leerlingen die dreigen af te glijden in het criminele milieu of daar al tot over hun oren in zitten.

Luxe merkkleding, een peperdure scooter of misschien zelfs wel een sportwagen zijn die standaardvoorbeelden. Maar er zijn ook minder zichtbare signalen, aldus Wilma van Raalte. "Sommige leerlingen trekken zich terug, anderen zetten juist een grote bek op. In beide gevallen omdat ze wat te verbergen hebben. Dan is het al een stuk lastiger vast te stellen of gedrag verdacht is. "

Of een scholier die ineens twee telefoons heeft. "Eentje voor privégebruik, de andere om drugs mee te dealen. Voor een agent is vaak al wel duidelijk waarom iemand over twee telefoons beschikt. Een ander die ernaar informeert, krijgt dan vaak een vage smoes te horen. Iets over bereikbaar moeten zijn omdat een oma erg ziek is. Een nietsvermoedend iemand zal dat soort vage excuses wellicht slikken, maar als je dat soort smoesjes herkent, gaan alle alarmbellen rinkelen."

Samenspel

Rode draad in het boek: het is vaak erg lastig om ondermijning in het onderwijs te herkennen: "Het is niet zo dat je aan de hand van één aspect kunt herkennen dat jongeren zich bezighouden met criminele activiteiten. Vaak is het juist een samenspel van factoren. In dit boek komt dat hele scala uitgebreid voorbij. Maar wat we vooral hebben geprobeerd is te laten zien dat jongeren er misschien zo maar in kunnen rommelen, en dat ze dan vooral de volwassenen om hen heen nodig hebben uit die fuik te komen. Niet alleen de volwassenen op de scholen, maar iedereen om hen heen."