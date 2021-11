FC Twente en Heracles willen eindelijk weer eens winnen en zeker van elkaar

In deze rubriek zet RTV Oost nutteloze feiten, leuke weetjes en vergeten momenten uit het verleden van de duels van de Overijsselse clubs op een rij.

FC Twente – Heracles

Hoewel FC Twente het overgrote deel van de duels met Heracles in Enschede heeft gewonnen, is de laatste zege van de Enschedeërs toch al weer vier jaar geleden.

In 2017 eindigde de Twentse derby in 2-1. Fredrik Jensen opende al na twee minuten de score. FC Twente heerste in de eerste helft, Heracles kwam na de rust sterk terug en maakte gelijk via Paul Gladon. Danny Holla tekende een kwartier voor tijd voor de beslissende goal.

Heracles won tot nog toe maar drie van de 21 ontmoetingen bij FC Twente. De laatste keer was twee jaar geleden: na een spektakelstuk werd het 2-3. In de laatste minuten voor de rust bogen Cyriel Dessers en Mauro Júnior een vroeg opgelopen achterstand om na snelle goal van Aitor Cantalapiedra. Mauro Júnior tekende met zijn tweede goal voor de 1-3. In de blessuretijd werd het nog 2-3 door Emil Berggreen.

Het is nog maar een half jaartje geleden dat de derby ook op de rol stond in de Grolsch Veste. Toen ontbrandde de strijd zonder publiek pas diep in de tweede helft. Mats Knoester kopte Heracles op voorsprong, Danilo maakte vijf minuten voor het einde gelijk met een prachtig schot in de kruising.

De grootste thuiszege op de aartsrivaal boekte FC Twente in januari 2011. Marc Janko vervulde toen een hoofdrol door vier keer te scoren, Twente won destijds met 5-0. Heracles zorgde in september 1985 voor een grote stunt door als gepromoveerde ploeg met 0-3 te winnen in het Diekman-stadion. John ter Mors (2x) en Hendrie Krüzen maakten de goals.

Aftrap: vrijdag 20.00 uur

Robin Pröpper, vorig jaar nog captain van Heracles, nu speler van FC Twente (Foto: Orange Pictures)

PEC Zwolle – Cambuur

PEC Zwolle speelde nog maar drie eredivisiewedstrijden in eigen huis tegen Cambuur en verloor nooit. Opvallend was de 6-1 winst in maart 2015 met een hoofdrol voor Stef Nijland. De aanvaller kwam pas na 69 minuten in het veld, maar scoorde nog wel drie keer.

De laatste ontmoeting tussen beide ploegen was ook in 2015. PEC verspeelde toen na rust een 2-0 voorsprong (goals Dirk Marcellis en Sheraldo Becker) en zag Cambuur met 2-2 alsnog een punt pakken.

Die remise volgde na elf opeenvolgende zeges van PEC in de eerste divisie en de playoffs. Voor een Cambuur-zege in Zwolle moeten we terug naar 2005 toen het 0-3 werd.

Aftrap: zaterdag 21.00 uur

Stef Nijland was namens PEC ooit de grote man tegen Cambuur (Foto: Orange Pictures)

Ajax – Go Ahead Eagles

De statistieken voor een bezoek van Go Ahead Eagles aan Ajax bieden de Deventenaren geen greintje hoop. In totaal stond het duel 33 keer (competitie + beker) op de rol in Amsterdam en nooit haalde Go Ahead ook maar een puntje.

Toch zal Go Ahead na drie overwinningen op rij met vertrouwen afreizen naar de Johan Cruijff ArenA. Met zestien punten uit elf duels is Go Ahead bezig aan het beste eredivisieseizoen sinds 1981.

De keren dat Go Ahead dicht bij een remise was zijn bijzonder spaarzaam. In 1979 zette Jan Groeneweg Go Ahead in de zevende minuut op voorsprong. Het duurde tot de 88ste minuut voordat Tscheu La Ling de winnende namens Ajax inschoot, 2-1.

Michel Boerebach maakte het Ajax in 1986 bijzonder lastig. Hij blonk uit op het middenveld en was er mede de oorzaak van dat Ajax een 2-0 voorsprong (2x Marco van Basten) uit handen gaf. Mike Small en Arno Hofstede zorgden nog binnen het half uur voor de 2-2. Uiteindelijk besliste invaller John Bosman het duel een kwartier voor tijd in het voordeel van Ajax.

Aftrap: zondag 20.00 uur

Alle duels zijn live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.