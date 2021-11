Zorginstelling van 'kerstmoordenaar' Wim V. failliet verklaard

De Zorgstal, de zorginstelling van 'kerstmoordenaar' Wim V., is failliet verklaard. De zorgaanbieder kwam zwaar onder vuur te liggen nadat justitie kritische kanttekeningen had geplaatst bij de manier waarop Wim V. werd begeleid. Nadat hij aanvankelijk 24 uurs-begeleiding kreeg, werd V. in de zomer van 2019 in een appartementje in Hengelo geplaatst, waarop hij werd geacht op eigen benen te staan. Op kerstavond beroofde hij vervolgens Chantal de Vries uit Almelo met zeven messteken van het leven.

Volgens een woordvoerder van de rechtbank Overijssel is het faillissement aangevraagd door een externe partij.

'Eerst meer inzicht'

Curator Wouter Weenink wil hier niets over kwijt: "Het is allemaal nog heel erg pril. Ik wil eerst met de directeur spreken om meer inzicht te krijgen. Het belangrijkste vind ik nu de continuïteit van de zorg voor de cliënten die er verblijven. Ook heeft De Zorgstal een eigen veestapel die gewoon moet worden verzorgd."

Volgens de curator verblijft er een drietal cliënten bij de zorginstelling in het buitengebied van Radewijk bij Hardenberg. Daarnaast worden circa negen cliënten ambulant behandeld.

Zorgcontinuïteit

Curator Weenink benadrukt dat de zorgcontinuïteit voor de eerstkomende tijd is geregeld, maar dat hij voor de cliënten vooral een oplossing zoekt voor de langere termijn.

Dat De Zorgstal failliet is verklaard is een tegenvaller voor de ouders van Chantal de Vries. Zij hadden de Hengelose letselschadespecialist Yme Drost in de arm genomen om de zorgaanbieder juridisch aansprakelijk te stellen doordat De Zorgstal in gebreke was gebleven bij de begeleiding van Wim V.

Voormalig begeleiders van Wim V. verklaarden tegenover RTV Oost dat de psychiatrisch patiënt nooit zelfstandig had mogen wonen. Wim V. had woede-explosies, een fetisj voor messen en was seksueel geobsedeerd.

Begeleiding 'kerstmoordenaar'

Nadat Wim V. na de moord op Chantal de Vries te kennen had gegeven dat zijn begeleiding niet veel meer voorstelde dan dat een van de zorgmedewerkers af en toe langs kwam voor een praatje, maakte het Openbaar Ministerie hiervan melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Die stelde vervolgens een onderzoek in, maar de IGJ concentreerde zich daarbij tot ontsteltenis van Chantals ouders tot het doorlichten van de zorgorganisatie in z'n algemeen. Daarbij werd verder niet gekeken naar de begeleiding van 'kerstmoordenaar' Wim V., zo bleek vorige week.

Wim V. is intussen veroordeeld tot achttien jaar celstraf en tbs met dwangverpleging.