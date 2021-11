GGD meldt meer vaccinaties zonder afspraak in Twente

Bij de vaccinatielocaties van de GGD in Twente was het vandaag op sommige momenten 'heel erg druk'. Na de persconferentie van gisteravond hebben alsnog veel mensen besloten zich te laten vaccineren, aldus de gezondheidsdienst. Zowel bij de vaste vaccinatielocaties als de pop-uplocaties was het volgens de GGD drukker.

"We zijn heel blij met de animo, maar we roepen mensen wel op om vandaag niet meer in het donker naar de vaccinatielocatie te komen", zegt een woordvoerder van de GGD Twente. "We adviseren mensen om een afspraak te maken voor een coronavaccinatie, om daarmee te voorkomen dat je in de rij moet staan."

In Twente is extra personeel opgeroepen. Of het ook in IJsselland drukker is, is niet bekend. Die regio wordt niet specifiek genoemd door de koepelorganisatie van de gezondheidsdiensten GGD GHOR Nederland.

'Flinke rij'

Hoeveel drukker het vandaag was dan andere dagen, kon de woordvoerder niet zeggen. "Maar er stond een flinke rij. We zijn nu aan het opschalen met personeel en de capaciteit aan het vergroten voor de komende dagen. Zo openen we op de vaste vaccinatielocaties in Enschede en Nijverdal meer priklijnen."

De vaccinatielocaties in Twente zijn niet meer elke dag geopend. De GGD adviseert om op de site te kijken wanneer welke locatie open is.

QR-code

De extra drukte bij vaccinatielocaties heeft ongetwijfeld te maken met de verscherpte coronamaatregelen die het kabinet gisteren aankondigde. Op veel meer plaatsen dan nu het geval is, moet vanaf zaterdag een QR-code getoond worden.

Voor mensen die zich niet hebben laten vaccineren betekent dit dat zij zich veel vaker zullen moeten laten testen om toegang te krijgen tot bijvoorbeeld sportscholen, amateur voetbalclubs, maar ook in zwembaden of op schaatsbanen.