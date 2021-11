Ten Hag met Ajax naar achtste finales Champions League

Mats Hummels kreeg in de 29e minuut de rode kaart voor een harde overtreding op Antony. De 32-jarige verdediger gleed vlak bij de middenlijn hard door op de enkel van de Braziliaan. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver twijfelde geen moment en stuurde Hummels van het veld.

Strafschop

Oliver zag 8 minuten later niet dat Noussair Mazraoui even licht contact met Jude Bellingham in het strafschopgebied had. Hij floot na een seintje van de videoscheidsrechter alsnog voor een strafschop, die Marco Reus benutte (1-0).

Ommekeer

Ajax omsingelde na rust het strafschopgebied van de thuisploeg en zag uiteindelijk Dusan Tadic gelijk maken. Sébastien Haller maakte in de 83e minuut het bevrijdende doelpunt (1-2) en de ingevallen Davy Klaassen bepaalde de eindstand op 1-3. Antony bereidde alle drie de treffers voor.

Overwintering

Na vier duels heeft Ajax de maximale score van 12 punten, waardoor het al zeker is van overwintering in het miljardenbal. Het is de eerste keer dat Ajax de eerste vier duels in de Champions League weet te winnen.

De Amsterdammers spelen de resterende groepswedstrijden tegen Besiktas en Sporting Portugal zonder druk. De inkomsten in de Champions League kunnen wel verder oplopen. Ajax heeft dit seizoen alweer 65 miljoen euro in het prestigieuze toernooi verdiend.