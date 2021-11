Heracles praat met supporters na rellen: 'Je wilt ultieme wedstrijdbeleving geven, doet pijn als dat niet lukt'

Zo'n honderd Heracles-supporters zijn gisteravond bij de informatiebijeenkomst geweest, die de Almelose eredivisieclub had georganiseerd naar aanleiding van de rellen zaterdagavond. Heracles-supporters raakten toen in gevecht met Ajax-fans die in een thuisvak zaten. Volgens algemeen directeur Rob Toussaint van Heracles reden om de kaartverkoop nog eens goed onder de loep te nemen.

"De supporters die gisteravond aanwezig waren hebben aangegeven dat ze zich niet veilig hebben gevoeld, dat ze zich niet prettig hebben gevoeld. Dat is het laatste dat we willen! We willen de ultieme wedstrijdbeleving bieden en daar is veiligheid absoluut heel belangrijk in. Dan doet het pijn om te horen dat dat niet gelukt is."

Wat er precies is gebeurd heeft Toussaint nog niet duidelijk. "Een aantal supporters van ons voelde zich geprovoceerd door Ajaxsupporters in het thuisvak en zijn verhaal gaan halen. Helaas zijn daarbij over en weer klappen gevallen. Emoties zijn er altijd, dat hoort ook bij het voetbal. Wat we niet tolereren is dat er geweld bijkomt in ons stadion, dat kan echt niet."

Kaarten op Marktplaats

Ondanks dat alleen fankaarthouders en seizoenskaarthouders een toegangsbewijs voor de wedstrijd konden kopen, zat er toch een flink aantal Ajacieden in het thuisvak. "Misschien moet je de kaartverkoop nog strakker regelen", zegt Toussaint. "Er werden kaarten op Marktplaats aangeboden en we hebben gezegd: we gaan proberen te achterhalen van wie ze zijn, maar ze worden in ieder geval geblokkeerd."

"We bekijken het altijd per wedstrijd, maatwerk. Er zijn gradaties in risicowedstrijden, maar Ajax was niet de hoogste graad bij ons. Dat zal volgend jaar toch echt wel zijn. Dat betekent dat kaartjes op naam zullen zijn, dat er id-controle zal plaatsvinden. Dat zal allemaal extra tijd kosten, betekent voor supporters dat het langer duurt voordat je binnen bent. Maar het moet strakker geregeld worden."

Goede band

Toussaint wijst op de band die de supporters van Heracles en Ajax hebben. "Sinds we eredivisie spelen is er een band ontstaan tussen supporters. Met misschien wel als ultieme daarin dat de kampioenswedstrijd in 2014 van Ajax, in ons stadion, volledig zonder incident verliep. En als je achteraf nu kijk denk je hoe kan dit nou en wat hadden we anders kunnen doen?"