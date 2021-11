Voorzitter Go Ahead Kampen: minder strenge coronacheck is stap voorwaarts, maar uitdaging blijft

"Het is een stap voorwaarts." Voorzitter Theo Rietkerk van voetbalvereniging Go Ahead Kampen is blij met het schrappen van de verplichte coronacheck voor iedereen die op het sportpark komt. Maar voor amateurclubs blijft er nog altijd een uitdaging met het checken van mensen die bijvoorbeeld de kantine in willen. "Je moet wel vrijwilligers hebben om aan de deur te zetten."

Heel verbaasd is Rietkerk niet over het schrappen van een deel van de coronamaatregelen. "Ik was dinsdag zelf in Den Haag, heb daar met mensen gesproken en dacht: wie heeft dit bedacht? Want het is onuitvoerbaar! Er moet wat gebeuren, want het gaat niet goed met de coronacijfers. Maar dan moeten er wel effectieve maatregelen worden genomen."

Het demissionaire kabinet wilde dat alle amateursportorganisaties het coronatoegangsbewijs gingen controleren van sporters, publiek en andere bezoekers, zowel bij binnen- als buitenlocaties en kantines. Meteen kwam er fel protest vanuit veel sportverenigingen en bonden. Gisteravond besloot het kabinet dat sporters en toeschouwers bij buitensporten, zolang ze buiten blijven, geen verplichte controle van het coronatoegangsbewijs krijgen.

"Het is een stap voorwaarts. Het was ook niet uitvoerbaar naar mijn idee en de vraag is ook of het effectief zou zijn geweest. Mensen sporten in de buitenlucht, het is juist goed dat mensen gezond zijn en gezondheid nodig om niet in het ziekenhuis te komen. Dus het was een tegendraadse maatregel."

Uitdaging blijft

Maar het blijft, ook met de aanpassingen, moeilijk om de maatregelen in te passen, zegt Rietkerk. "Voor de sportkantines is de QR-code dus wel nodig. Ik vind dat heel lastig om te controleren. Je moet wel vrijwilligers hebben om aan de deur te zetten. Ik ben blij dat we vrijwilligers hebben voor de jeugd, voor de kantine, maar voor de keuken is het bijvoorbeeld moeilijk om vrijwilligers te krijgen. Dus het is niet zo simpel als sommige mensen in Den Haag denken."

"Je moet wel goed kijken waar de grote problemen zijn met de coronabesmettingen. Zijn dat de sportkantines van de zaterdagvereniging? Ik snap dat bij de profclubs de app verplicht is, die hebben ook geld om beveiligers in te huren. Wij zullen als bestuursleden misschien aan de deur moeten gaan staan met ons iPhone-tje."

Eén lijn

De Kamper voetbalclubs gaan zo snel mogelijk overleggen hoe dit op te pakken. "We hebben twee tenten besteld en denken aan een toiletvoorziening buiten, waarbij iedereen die wil sporten of van sport wil genieten op het sportpark kan komen. Hoe binnen gaan controleren, daar zijn we met de Kamper voetbalclubs nog over in overleg. We doen één lijn, maar dat is niet voor iedereen makkelijk. Daar zijn we nog niet uit."