'Talpa tv-team' lokt villabewoner de onderwereld in met crystal methlab

Hij was zeer vereerd, want de tv-firma van John de Mol zou bezig gaan met programma-ideeën op zijn landgoed in Willemsoord (gem. Steenwijkerland). Achteraf bleek het Spaanstalige productieteam geen programma's te bedenken, maar crystal meth te koken. De landgoedeigenaar, bijgenaamd boer of Krul, werd vorig jaar opgepakt en stond vandaag voor de rechter.

Eind mei vorig jaar doet de politie met veel machtsvertoon een inval bij een fraaie villa aan de Ronde Blesse in Willemsoord. De bewoner wordt vastgezet op een bureaustoel en krijgt een blinddoek om. In een schuur op het landgoed wordt een crystal methlab ontdekt. Er staan honderden liters aan basisolie, met een handelswaarde van tientallen miljoenen euro's. Ook liggen er crystal meth- kristallen. Het dorp schrikt zich rot. Want wat heeft die ogenschijnlijk keurige bewoner, oud-bestuurslid van Marktplaats, ermee te doen?

Talpa

Zelf zegt hij in de val te zijn gelokt. Begin 2019 staan er mensen bij hem op de stoep. Ze zeggen dat ze de locatie van de villa mooi vinden om er met een Spaanstalig productieteam van tv-producent Talpa neer te strijken. Ze laten op een tablet zien welke producties ze willen gaan maken. De bewoner is vereerd en enthousiast. "Het zag er prachtig uit!"

En inderdaad, maanden later staan er inderdaad werklui op de stoep, die de schuur leeg gaan halen. "Omdat ik een geheimhouding kreeg opgelegd, mocht ik er met niemand over praten. Het was een geheime productie." Als de schuur wordt klaargemaakt, komen er twee Spaanstalige mannen in de villa. Ze willen er graag slapen en eten en doen alvast cash een aanbetaling. "Ik vond dat goed", zegt de landgoed-eigenaar. "Het waren leuke kerels. Ze lieten me via Skype ook kennis maken met hun familie. En dat ze contant betaalden, ja ach, zo gaat dat in de tv-wereld zeiden ze."

Argwaan

In eerste instantie zegt de bewoner geen argwaan te hebben gehad over de handel en wandel van het Spaanstalige team op zijn landgoed. "Totdat er een ander team kwam. Ze gingen aan een ander programma werken, iets over het ammoniakprobleem in de boerensector." Toen hij ineens een pakketje moest oppikken in Rotterdam, vroeg de landgoedeigenaar zich af of het allemaal wel in de haak was. Zijn vriendin opende het pakje. Er bleken mondkapjes in te zitten. "Dat vonden we niet perse raar."

Toen hij om zijn geld begon te vragen en in de schuur wilde kijken, werd de sfeer grimmiger. "Ze bedreigden me nog niet, maar speelden in op mijn gevoel. Ze hadden al zoveel voorbereidingen getroffen en konden toch niet zomaar stoppen?"

Mexicaanse dreigbroers

Later kwamen er volgens hem twee Mexicaanse broers in zijn villa, die hem in toom moesten houden. "Beren van kerels waren het, grizzlies. Ze hielden ter afdreiging zelfs foto's van mijn familie voor m'n neus en zeiden dingen als: wie praat, die gaat." Volgens de bewoner waren het huurmoordenaars die hem 24/7 moesten bewaken.

Door deze bedreigingen zegt de bewoners niet naar de politie te zijn gegaan. "Ik was bang dat ze mij of m'n gezin iets aan gingen doen." Opvallend is dan wel dat hij juist het spelletje mee ging spelen met de drugsbende. Zo appte hij aan iedereen die het maar wilde weten dat John de Mol er was en Erland Galjaard. Ze zouden zelfs hebben gegeten bij het Zwolse driesterrenrestaurant De Librije.

Paniek

Paniek ontstaat er binnen het team als de bewoner staande wordt gehouden door de politie, terwijl hij twee Mexicanen naar de McDonald's in Steenwijk brengt. "Ik heb maar gezegd dat ze de tuin verzorgden." Later moet hij van de drugsorganisatie zijn BSN-nummer afgeven, zodat ze in politiesystemen kunnen laten controleren wat de agenten hebben genoteerd.

De bewoners eist dat ze stoppen met hun bezigheden op het landgoed. De bendeleden chatten erover via cryptodienst Encrochat. 'Krul (volgens het OM de bewoner) maakt problemen. Moeten stoppen.' Wat de drugsorganisatie dan nog niet weet, is dat Encrochat is 'gehackt' door de politie. Die heeft alle berichten leesbaar gemaakt. Enkele dagen later vallen de opsporingsdiensten dan ook binnen.

Encrochats

Volgens het OM heeft bewoner 'Krul' veel meer geweten van het drugslab dan hij zelf wil bekennen. Want naast Krul, wordt hij ook vaak 'Boer' genoemd, zegt justitie. Zo zijn er de chats:

Boer moet 100 liter B-olie aanpakken

Boer kan heen en weer rijden

Boer leert snel

Boer krijgt 25k per maand

Boer controleert en weegt

"Het lijkt dus dat 'Boer', oftewel de bewoner, een grote rol heeft. Hij weegt drugs, kan dingen aanpakken en leert snel. Ook pakt hij kennelijk 25.000 euro per maand." Tegen de bewoner is vandaag 4 jaar cel geëist. "Het gaat om een grote productielocatie waar daadwerkelijk het heel verslavende crystal meth is gemaakt. Dit soort zaken gaat gepaard met enorm veel criminaliteit en veroorzaakt veel onveiligheidsgevoelens."

Ongewild

Volgens de verdediging van 'Krul' wordt het hele probleem van crystal meth op de schouders van de bewoner gelegd. "Terwijl anderen verantwoordelijk zijn voor de bouw van het lab en de exploitatie ervan. Er zijn geen sporen van cliënt in het lab gevonden en hij heeft meegewerkt aan het politieonderzoek. Mijn cliënt is hier ongewild in verzeild geraakt." Er zijn tot nu toe geen andere verdachten in beeld bij politie en justitie.

Volgens de advocaat is er sprake van psychische overmacht, waardoor zijn cliënt toch is meegegaan met de wil het Spaanstalige team. "Het ging om een Mexicaans kartel, hij wist dat het gevaarlijk kon zijn. Er werden ter dreiging foto's getoond van zijn familie. Hij kon dus niet anders dan er in meegaan. Client is geen boef."

De bewoner zelf is erg geëmotioneerd nadat hij heeft gehoord dat justitie hem vier jaar de cel in wil. "Ik ben zelfs woest. Ik weet niet wat ik verder moet zeggen."

De rechtbank laat over twee weken weten wat zij van de zaak vinden.