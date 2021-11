Raalte: duizend euro voor elke instelling die coronatoegangsbewijs checkt

Elke horecagelegenheid, sportschool, kantine of culturele instelling in de gemeente Raalte die om het coronatoegangsbewijs van haar bezoekers moet vragen, krijgt circa duizend euro van de gemeente. “Als ondersteuning en zonder gedoe met bonnetjes”, legt burgemeester Martijn Dadema uit. Het gaat om geld dat anders aan de inzet van boa's zou worden uitgegeven.

In Raalte zitten naar schatting 100 instellingen die om het coronatoegangsbewijs moeten vragen. Ongeveer 75 daarvan moeten dat nu al doen en met de nieuwe maatregelen komen daar nog eens zo’n 25 bij. “Dat gaat om musea, sportscholen, dorpshuizen. Maar natuurlijk ook de horeca en sportverenigingen.”

Het bedrag van circa duizend euro is een tegemoetkoming in de kosten voor de instellingen, maar ook als waardering voor de inzet die clubs moeten doen. Dadema: “Horeca-instellingen moeten soms iemand extra inhuren om de toegangsbewijzen te controleren, maar denk ook aan kosten voor afrastering bij sportkantines, extra inzet van vrijwilligers, omzetverlies in kantines of de aanschaf van een telefoon om QR-codes mee te controleren.”

'Op basis van goed vertrouwen'

“Deze maatregelen leiden gewoon tot veel gedoe. Denk aan de vrijwilligers bij sportclubs die herhaaldelijk een QR-code aan bijvoorbeeld hun buurman moeten vragen,” vertelt de burgemeester.

Clubs hoeven geen bonnetjes in te leveren om in aanmerking te komen voor het bedrag. “We willen er geen enorme administratieve last van maken. Het gaat op basis van goed vertrouwen.”

'Laten we een beetje mild zijn voor elkaar'

Over de aanscherping van de coronamaatregelen is Dadema overigens helder: “Het is noodzakelijk. Ook in Raalte stijgt het aantal besmettingen. Het zijn er nu zo’n vijftien á twintig per dag. Gelukkig is het aantal ziekenhuisopnames vanuit onze gemeente zeer beperkt.” Van de volwassen inwoners van Raalte is 91 procent volledig gevaccineerd, 92 procent heeft een eerste prik gehad.

Hoewel de burgemeester voorstander is van het aanscherpen van de maatregelen, begrijpt hij ook dat mensen het lastig vinden. “Het leidt tot veel gedoe, maar over het algemeen gaat het heel goed in Raalte. Dat mensen teleurgesteld zijn over de maatregelen, begrijp ik heel goed. Ik hoop dat we ons er over heen kunnen zetten en dat we het samen gaan doen. Laten we een beetje mild zijn voor elkaar.”

Geen extra boa's, maar ondersteuning

Het geld dat Raalte inzet voor de ondersteuning van de instellingen en verenigingen, komt uit een regeling van minister Grapperhaus. Hij heeft, bij de introductie van het coronatoegangsbewijs, 45 miljoen euro voor gemeenten beschikbaar gesteld voor handhaving op de QR-code. Bijvoorbeeld voor de inhuur van boa’s. Raalte krijgt naar verwachting 97.000 euro van de minister. Burgemeester Dadema kiest ervoor om geen extra boa’s in te huren van dat geld, maar om bedrijven en clubs te ondersteunen in de gemaakte kosten.