Nieuw zwembad Rijssen kost miljoenen, maar ticketprijs blijft gelijk: hoe kan dat?

Het geheim? Innovaties en duurzame oplossingen zorgen ervoor dat de jaarlijkse exploitatiekosten flink lager zijn dan nu. En dat terwijl er in het aanvankelijke plan nog een ton per jaar bij moest, voor de exploitatie. "Dat hebben we om weten te buigen naar een overschot van twee ton per jaar", zegt projectleider Giel ten Berge.

Die besparing van drie ton voelen inwoners direct in hun portemonnee, of die nu gaat zwemmen of niet: "Want hierdoor kunnen we de entreeprijzen laag houden." En ook de gemeente houdt geld over. Geld dat straks besteed kan worden aan andere dingen.

Hoe dan?

Drie ton besparen zit hem niet in een soberder ontwerp of goedkopere materialen. Het is suffer dan dat: "De winst wordt vooral behaald door automatiseringsprocessen", zegt Ten Berge. "Zo wordt bijvoorbeeld het bewaken van de kwaliteit van het water straks geautomatiseerd, dat scheelt op jaarbasis 700 uur aan personeelskosten."

Exterieur van het nieuwe zwembad in Rijssen (Foto: Reitsema architecten)

Accu's en watertanks

Een ander winstpunt, dat de jaarlijkse kosten drukt: het water in het nieuwe zwembad wordt niet verwarmd met aardgas. Alle benodigde warmte in het zwembad wordt door de zon opgewekt, ook in de winter. Door opslag van energie is die namelijk het hele jaar beschikbaar. Ook dat scheelt geld, zeker met de stijgende energieprijzen.

Daarnaast wordt een zoutwateroplossing warm gehouden in gigantische tanks in de kelder, waarmee het zwemwater in de winter kan worden verwarmd. "Net genoeg om de winterperiode met de minste zon van november tot en met januari te overbruggen", zegt Ten Berge.

Nieuw bad, nieuwe glijbaan

Het nieuwe binnenbad bestaat uit een wedstrijdbad van 25 meter, en een 4-baans 25 meter recreatiebad. Daarnaast krijgt het een peuterbad en whirlpool. Het bestaande 50-meter buitenbad krijgt een diepere bodem en een glijbaan.

De bedoeling is dat de eerste bezoekers eind volgend jaar, en anders uiterlijk begin 2023, een duik in het water kunnen nemen.