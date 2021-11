Bronzen beelden gestolen van begraafplaats Enschede: "Wie doet zoiets?"

Van drie graven op de Westerbegraafplaats in Enschede zijn de afgelopen week bronzen beelden gestolen. "Ik vraag me echt af wat iemand denkt die zoiets doet", verzucht Monique Kiekenbosch, hoofd van de gemeentelijke begraafplaatsen.

De diefstallen zijn deze week ontdekt. Op welke dag de beelden zijn meegenomen is onduidelijk. Van de graven werden onder meer twee bronzen engelen en een Jezusbeeld gestolen.

Impact op nabestaanden

"De impact op de nabestaanden is groot", zegt Monique Kiekenbosch. "Dit staat niet in verhouding tot de paar euro's die deze dieven opstrijken. Ik vraag me ook af wat iemand denkt die zoiets doet."

Kiekenbosch kan zich de situatie in 2019 nog herinneren. Toen werd in het voorjaar het ene na het andere bronzen en koperen beeld gestolen van de Westerbegraafplaats.

Twee mannen aangehouden

In dat voorjaar is bij de politie veertien keer aangifte gedaan van grafschennis, maar er bleken uiteindelijk veel meer families slachtoffer. In mei van dat jaar hield de politie twee mannen aan voor de diefstallen op de begraafplaats. Een man van 18 en een 19-jarige man, allebei afkomstig uit Enschede.

Kiekenbosch heeft na de diefstallen van afgelopen week gevraagd of de handhavers van de gemeente vaker langs de begraafplaats kunnen rijden om een oogje in het zeil te houden. "Maar het is een terrein van ruim negen hectare, dat is lastig. De hekken 's avonds dicht doen vinden we ook geen optie, want nabestaanden moeten, ook nu het vroeg donker wordt, het graf van hun dierbare kunnen bezoeken."

Cameratoezicht

Permanent cameratoezicht ziet Kiekenbosch ook niet direct als een oplossing. "Er gaan zoveel mensen met tasjes naar binnen en buiten. Daarin nemen ze schepjes, harkjes, vazen of nieuwe bloemen mee. Je kunt niet iedereen gaan controleren. Hoe vervelend ook voor de families, het is tot nu toe bij deze drie graven gebleven. Ik hoop ook dat het hierbij blijft", besluit Kiekenbosch.