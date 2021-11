Verdachten Pokémon-overval Kampen blijven voorlopig in de cel (Foto: Nicole van den Hout)

De drie verdachten van de Pokémon-overval komen voorlopig niet op vrije voeten. Het drietal, (28, 29 en 30 jaar uit Lelystad) wordt er van verdacht op 16 december vorig jaar in Kampen voor bijna 50.000 euro aan Pokémon-kaarten te hebben buitgemaakt bij een woningoverval. De bewoner van het huis werd in de trapkast van zijn huis opgesloten.

Het is 16 december 2020: het slachtoffer van de overval heeft thuis een afspraak met twee mannen. Zij zouden voor het bedrag van 48.000 euro een aantal bijzondere Pokémon-kaarten en een zogeheten ‘Pokebox’ komen kopen.

Het contact tussen kopers en verkoper verliep via een tussenpersoon. Justitie vermoedt dat één van de verdachten zich voordeed als de tussenpersoon, hij zou het brein achter de diefstal van de peperdure kaarten zijn. Volgens het Openbaar Ministerie werd de overval gepland.

'Waar de kaarten zijn gebleven, weet ik niet'

De verdachten ontkennen alle drie iets met de diefstal van de kaarten te maken te hebben. Een van hen bekent wel dat hij op 16 december bij het slachtoffer aan de deur is geweest om kaarten te kopen. Toen er gevraagd werd of de kaarten mogelijk van diefstal afkomstig waren, zou het slachtoffer agressief zijn geworden en een knuppel hebben gepakt. De verdachte heeft het slachtoffer toen opgesloten in de trapkast en de deur op slot gedraaid. Hij ontkent echter de kaarten meegenomen te hebben. “Ik ben toen naar de auto gegaan, waar de kaarten zijn gebleven, weet ik niet.”

Toen de rechtbank verdachte vroeg hoe hij de kaarten wilde betalen, antwoordde de verdachte: “We hebben een vriend die ons ging helpen met investeren.”

Een tas vol kaarten voor 14.000 euro

De 30-jarige verdachte die door justitie wordt gezien als de ‘fictieve tussenpersoon’ kocht in oktober vorig jaar voor ongeveer 20.000 euro van het slachtoffer. De in december gestolen kaarten zouden toen aan hem getoond zijn.

In januari werden de gestolen kaarten bij de 30-jarige verdachte ontdekt toen hij ze wilde ruilen in Frankrijk. Hij verklaart die kaarten, via een Marktplaatsdeal, op station Almere gekocht te hebben. Een tas vol, in ruil voor 14.000 euro contant.

'Ik wil de boosterbox, maar 25K is te veel man'

De politie vroeg om Marktplaats om die deal te onderzoeken, maar Marktplaats kon daar geen historische gegevens, chatberichten of oude advertenties van achterhalen. Ook zou de 30-jarige contact over de ‘Pokémonbox’ hebben gehad: “Ik wil de boosterbox, maar 25K is te veel man.”

Het slachtoffer heeft inmiddels een paar Pokémon-kaarten terug. Die werden, volgens de juridisch adviseur van de Kampenaar, bij de verdachten terug gevonden. Daarnaast vraagt hij ruim 50.000 euro voor de verloren kaarten, schade aan zijn huis en juridische bijstand.

Met het oog op de tijd werd donderdagavond besloten om de zaak voorlopig aan te houden. Wanneer de zaak verder gaat, is nog niet bekend. De drie verdachten mogen de strafzaak, ondanks verzoeken van hun advocaten, niet in vrijheid afwachten, maar blijven voorlopig in de gevangenis.