Honderden euro's beschikbaar voor instellingen die coronapas checken

De gemeente Raalte maakte vanochtend bekend duizend euro te geven aan instellingen die het coronatoegangsbewijs moeten controleren. Onder meer horecagelegenheden, sportscholen, kantines of culturele instellingen kunnen het geld geven. Het gaat om geld dat door het Rijk beschikbaar is gesteld aan de gemeenten. In Twente gaat het om een totaalbedrag van 1,6 tot 1,7 miljoen euro.

250 tot 500 euro

"Elke gemeente zet het geld weer anders in", zegt Patrick Welman, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente en tevens burgemeester van Oldenzaal. "Bijvoorbeeld voor mijn eigen gemeente, Oldenzaal, kunnen evenementen een of twee dagen een bedrag van rond de 250 euro aanvragen. Horecaondernemers of sportorganisaties kunnen een bedrag van 500 euro krijgen."

De Veiligheidsregio in Twente zegt er bewust voor te kiezen om het extra geld niet te gebruiken om bijvoorbeeld extra handhavers in te gaan zetten. "Organisatoren en ondernemers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Die willen we onderstrepen en mogelijk maken door inzet van deze middelen", aldus Welman.

De veiligheidsregio over het geld voor de instellingen: