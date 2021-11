Zorginstelling 'kerstmoordenaar' Wim V. failliet: curator mikt op doorstart

De curator, die onderzoek doet naar het bankroet van zorginstelling De Zorgstal, mikt op een doorstart. Dat zegt hij na een bezoek aan de zorgboederij en gesprekken met zowel de cliënten als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). "In dit stadium staat het welzijn van de cliënten voorop." De Zorgstal raakte eerder in opspraak als de zorginstelling van Wim V., veroordeeld voor de moord op Chantal de Vries uit Almelo.

Curator Wouter Weenink heeft intussen de situatie op de zorgboerderij in het buitengebied van Radewijk bij Hardenberg met eigen ogen aanschouwd. Daarbij heeft hij behalve met cliënten ook een eerste gesprek gevoerd met directeur Matthijs Betgen. De Zorgstal begeleidt zes personen intern en een achttal personen wordt ambulant begeleid. Er werken vijf personeelsleden.

Gesmeekt

"De cliënten hebben me haast gesmeekt of ze daar kunnen blijven", laat de curator in een eerste reactie weten. "Ze hebben het er prima naar hun zin en zeggen dat er bij de manier waarop ze worden begeleid goede resultaten worden geboekt. Als curator heb ik primair de taak ervoor te zorgen dat de crediteuren zo goed als mogelijk worden betaald. Dat ga ik uiteraard ook doen. Tegelijk heb ik ook oog voor het welzijn van deze cliënten: een groep kwetsbare personen die vanzelfsprekend niet voor niets op deze plek zit."

Zoals woensdagmiddag gemeld heeft de rechtbank De Zorgstal failliet verklaard. Dit gebeurde nadat een externe partij het faillissement had aangevraagd. Weenink wil niet zeggen wie die partij is. "De situatie is nog erg pril en ik wil eerst meer inzicht hebben in wat er allemaal speelt."

Inspectie Gezondheidszorg

Ook heeft hij intussen uitgebreid gesproken met een vertegenwoordiger van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Inspectie heeft deze zomer een onderzoek ingesteld naar De Zorgstal nadat het Openbaar Ministerie in een melding kritische kanttekeningen had geplaatst bij de begeleiding van 'kerstmoordenaar' Wim V..

Deze psychiatrische patiënt was enkele maanden ervoor tegen zijn zin overgeplaatst naar Hengelo. Nadat hij kerstavond 2019 Chantal met zeven messteken van het leven beroofde, is V. inmiddels veroordeeld tot achttien jaar cel en tbs met dwangverpleging.

Verbeterplan

De curator hecht veel waarde aan het oordeel van de Inspectie Gezondheidszorg: "Ik heb iemand van de Inspectie gesproken en zij wist te melden dat er naar aanleiding van het onderzoek een verbeterplan is opgesteld. De Zorgstal heeft daarbij een half jaar de tijd gekregen om aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen. De Inspectie zegt er vertrouwen in te hebben dat dat gaat lukken".

RTV Oost meldde deze zomer dat er problemen waren ontstaan, omdat De Zorgstal voor de locatie in Hengelo - waar ook Wim V. woonde - geen huur had afgedragen aan de eigenaar van het pand. De bewoners werden daarop afgesloten van gas, licht en water en zagen zich genoodzaakt hun biezen te pakken. Onduidelijk is of de pandeigenaar een van de schuldeisers is.

'Niet leeggeroofd'

Weenink laat weten nog niets te kunnen zeggen over de hoogte van de schuldenlast. "Het faillissement is nog maar net uitgesproken. Wat ik wel kan zeggen, is dat ik bij De Zorgstal geen leeggeroofde tent heb aangetroffen."

Dan had de curator er uiteraard ook heel anders in gestaan. "En als alle cliënten al gillend waren weggerend en opgevangen door andere zorginstellingen, was het ook een heel ander verhaal geweest. Daarentegen trof ik een groep heel gemotiveerde medewerkers aan en cliënten die hier schijnbaar op hun plek zitten."

'Geen paperclipjesfabriek'

Curator Weenink zegt nu zo snel mogelijk rond de tafel te willen met de betrokken gemeenten en de instanties die over zorgindicaties en zorggelden gaan. "We hebben het hier niet over een paperclipjesfabriek die op de fles is gegaan. Dat is ook de reden dat ik niet zomaar de sleutel in het slot steek en de tent dicht doe."

"Als curator heb ik ook een verantwoordelijkheid als het gaat om de continuïteit van de zorg voor deze groep bewoners en hun welzijn. Ik kan niet toveren en wellicht dat dit gedurende de achtergronden van het faillissement verandert, maar de inzet wordt een doorstart van deze zorginstelling."

Domper ouders Chantal

Dat De Zorgstal nu failliet is verklaard, is overigens een forse domper voor de ouders van Chantal de Vries. Zij hadden juist de Hengelose letselschadespecialist Yme Drost in de arm genomen om De Zorgstal juridisch aansprakelijk te stellen voor de dood van hun dochter.

"Met dit faillissement lijkt de claim van de baan", reageert Drost. "In theorie zouden we de directeur nog persoonlijk aansprakelijk kunnen stellen, maar in de praktijk is dat juridisch erg lastig. Al laat ik het er namens de ouders niet zomaar bij zitten. Ik kijk toch nog of er juridische mogelijkheden zijn."