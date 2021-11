Weer meer nieuwe studenten Universiteit Twente: "Beginnen langzamerhand grenzen te bereiken"

Ruim 4.200 studenten van 80 nationaliteiten zijn dit academisch jaar aan een studie aan de Universiteit Twente begonnen. Dat zijn iets meer dan in het jaar 2020-2021, toen het er iets meer dan 4.000 waren. De UT luidt samen met de andere Nederlandse Universiteiten de noodklok, omdat ze door het recordaantal inschrijvingen onder druk komen te staan. De grenzen voor de Universiteit Twente en de stad Enschede zijn inmiddels in zicht.

De instroom van bachelorstudenten bij de UT is met 9 procent gestegen, naar ruim 2.800 studenten. Die groei wordt voornamelijk veroorzaakt door studenten uit de Europese Economische Ruimte, de EU-landen samen met Liechtenstein, Noorwegen en IJsland: dit aantal is verdubbeld. Ook het aantal studenten uit landen buiten de EU is toegenomen, terwijl het aantal Nederlandse studenten juist is afgenomen.

De instroom in de masteropleidingen is ongeveer gelijk gebleven. Bijna 1.450 studenten zijn dit jaar aan hun masteropleiding aan de UT gestart. Ook hier is er sprake van een lichte daling van Nederlandse en een toename van studenten uit het buitenland.

Grenzen zijn bereikt

Sinds 2016 is het aantal nieuwe studenten op de UT steeds toegenomen. "We zien dat we langzamerhand de grenzen bereiken van het aantal studenten dat past bij een universiteit als de onze", zegt Vinod Subramaniam, voorzitter van het College van Bestuur van de Enschedese Universiteit. "De groei van de afgelopen jaren ging soms gepaard met groeipijn, als het op plekken sneller gaat dan dat we aankunnen. Dat hebben we recentelijk kunnen zien bij het kamertekort."

"En ook hebben we er recent voor moeten kiezen een numerus fixus in te stellen voor de populaire bacheloropleidingen Technical Computer Science en Psychologie. Het bewaken van de grenzen van wat we kunnen en willen, doen we in het belang van kwalitatief hoog academisch onderwijs, een veilige en plezierige studie-omgeving, maar zeker ook de werkdruk voor onze medewerkers.”

Het zijn signalen die de andere universiteiten in Nederland ook uiten. Er moeten daarom instrumenten komen om ervoor te zorgen dat de instroom van studenten beheersbaar blijft. "Internationalisering draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs. Maar er zit een limiet aan de mogelijkheden van onze universiteiten om de alsmaar toenemende instroom van internationale studenten op te vangen", aldus de VSNU, de vereniging van Universiteiten.

Het toenemende aantal studenten heeft ook financiële gevolgen voor de universiteiten; de rijksbijdrage per student krimpt, schrijft de VSNU. "Sinds 2000 is het aantal studenten verdubbeld, maar de rijksbijdrage per student is met 25 procent gedaald en blijft ook met deze groei dalen."