Deze Overijsselse jongeren kiezen nu tóch voor vaccinatie: "Puur vanwege QR-code"

Niet meer zonder coronapas of negatieve testuitslag de voetbalkantine in, boeken lenen bij de bieb of op het terras zitten. De strengere coronaregels die vanaf komend weekend gelden, zijn voor veel mensen aanleiding om zich toch te vaccineren.

Na de persconferentie van dinsdagavond, waarin strengere coronamaatregelen werden aangekondigd, besluiten veel mensen zich alsnog te laten vaccineren. Zowel de GGD Twente als IJsselland zien de afgelopen dagen een piek in het aantal coronavaccinaties, met op sommige plekken rijen tot gevolg.

'Puur vanwege QR-code'

Ook bij de vaccinatielocatie in Enschede is het drukker, vooral met jongeren die nu toch overstag gaan en een prik laten zetten. "Ik doe het niet zozeer omdat ik er erg ziek van word, want ik heb het zelf al een keer gehad. Voor mij is het puur vanwege de QR-code die nodig is. Je kunt steeds minder dingen. Daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in", zegt een van de jongeren.

Een andere jongeman die in de rij staat, laat een prik zetten 'omdat dingen dan makkelijker worden'. "Maar eigenlijk voel ik me wel een beetje gedwongen. Het is testen of vaccineren. Testen kan niet iedereen als je een volle planning hebt. Ik heb ook wel vrienden die het pertinent niet doen."

Het gevoel van 'niet meer anders kunnen' leeft bij meer jongeren. "Ik vind het helemaal niet netjes hoe het nu gaat. Eigenlijk heb je helemaal geen keus meer, helemaal als ze het straks ook op het werk gaan invoeren. Dus ik sta hier niet met een heel goed gevoel", zegt een andere jongeman.

Eigenlijk voel ik me wel een beetje gedwongen Jongere

Drukte bij vrije inloop

In zowel Twente als IJsselland is het met name de vrije inloop waar de afgelopen dagen veel meer gebruik van wordt gemaakt, zien beide GGD'en. "Dat komt toch omdat mensen zien dat de regels aangescherpt worden. De QR-codes worden toch belangrijker naar de toekomst toe. Dan gaan mensen voor de zekerheid toch maar een vaccinatie halen", zegt Reinier van Broekhoven van de GGD Twente.

De GGD'en adviseren om vooraf een afspraak te maken voor een coronavaccinatie. "Want daarmee voorkom je dat je eventueel in de rij moet staan."