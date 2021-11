Brama terug in selectie voor Twentse derby, Unnerstall lijkt te kunnen starten

De grote Duitser was donderdag van de partij op de afsluitende training en volgens trainer Ron Jans is het afwachten hoe de knie van Unnerstall reageert op de trainingsprikkel. "Het is nog steeds een vraag. Straks hakken we de knoop door. Als hij er niet bij is, speelt Jeffrey de Lange", stelt de oefenmeester, die alleen bereid is tot het nemen van risico's als het weinig tot geen gevolgen heeft. "Als we té veel risico nemen en de blessure zou ontaarden in een echte blessure, dan gaan we het gewoon niet doen."

De weg omhoog inzetten

"Als het verantwoord is, de speler er zelf in gelooft en je hebt dan even twee weken actieve rust (door de naderende interlandperiode, red.), dan zou het kunnen", schetst Jans. De trainer verheugt zich op de derby tegen Heracles. "Vorig jaar twee onderlinge duels zonder publiek en nu hebben we er weer publiek bij. Ik heb er ontzettend veel zin in. Heracles wil omhoog, maar dat willen wij ook. Want we hebben de laatste drie wedstrijd punten laten liggen. Dan moet je die ergens terugpakken en morgen is daar een ideaal moment voor.

Brama terug in selectie

Wout Brama keert na een maand afwezigheid sowieso terug in de wedstrijdselectie van de Enschedeërs. De aanvoerder is weer fit na een bovenbeenkwetsuur. "Ik had een klein scheurtje in mijn bovenbeen. Niet zo heel erg, maar ben er wel twee weken uit geweest. Ik kan spelen maar of ik ook in de basis start, moet je aan de trainer vragen. Ik ben inzetbaar."

De Oosttribune

De Twentse burenclash tussen FC Twente en Heracles Almelo begint vrijdagavond om 20.00 uur. Het duel in De Grolsch Veste is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost én via onze online kanalen.