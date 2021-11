'Probleemtrein' Hengelo-Bielefeld valt nog vaker uit, één op de tien rijdt niet: "Extreem vaak"

Sinds 2018 rijdt de internationale trein van Hengelo, via Oldenzaal, naar Bielefeld. De lijn kampte de afgelopen jaren vaker met uitval en andere problemen, maar de treinuitval was niet eerder zo groot als dit jaar.

'Heel veel uitval'

Met name in februari reed te trein vaak niet: bijna één op de drie treinen viel die maand uit, al waren de problemen toen vooral te wijten aan de hevige sneeuwval. Maar ook in de zomermaanden juli en augustus was het raak: bijna één op de zes keer bleef de trein toen stilstaan, blijkt uit cijfers die RTV Oost heeft opgevraagd bij de provincie.

"Dit is voor treinbegrippen echt heel veel", zegt Bert van der Wee, hoogleraar transport aan de TU Delft, over de vele treinuitval. "Je kunt gerust spreken van een slecht resultaat. Dat één op de tien treinen te laat rijdt zie je vaker, maar je hebt het hier over uitval, dus een trein die helemaal niet meer rijdt."

De treinuitval dit jaar:

Treinuitval Hengelo-Bielefeld (Foto: RTV Oost)

Twee miljoen euro subsidie

Uit cijfers blijkt dat de treinuitval bijna altijd te wijten is aan de vervoerder en bijvoorbeeld niet aan problemen op het spoor. Mogelijke oorzaken? "De watersnood in juli zorgde voor problemen in de werkplaats in Duitsland. Ook staat een van de treinen al een half jaar met grote schade na een ongeval in de werkplaats", zegt een woordvoerder van Keolis Duitsland. Ook corona en een krappe bezetting zouden op sommige momenten een rol spelen.

De Duitse vervoersmaatschappij ontvangt jaarlijks bijna twee miljoen euro voor het mogen verzorgen van de treinverbinding. De provincie Overijssel steekt er jaarlijks een miljoen euro in, de Regio Twente legt vier ton per jaar op tafel en het Rijk nog eens een half miljoen. Op de stations in Hengelo en Oldenzaal stappen gemiddeld 700 reizigers per dag op de internationale trein. Twee derde van hen steekt ook daadwerkelijk de grens over, richting Duitsland.

De trein van Hengelo naar Bielefeld rijdt een keer per uur en stopt tussendoor op twintig stations. Je bent ruim 2 uur onderweg, de kostprijs van een kaartje varieert van 28 tot 50 euro.

Hoe belangrijk?

Hoe belangrijk is de internationale spoorverbinding eigenlijk? "Als je kijkt naar het aantal passagiers, dan is de verbinding niet zo belangrijk. De trein naar Berlijn is veel belangrijker", zegt hoogleraar Van der Wee. "Maar internationale treinreizen zitten wel in de lift. Dat is voor een belangrijk deel te verklaren door vliegschaamte; mensen pakken steeds vaker de trein in plaats van het vliegtuig."

De provincie Overijssel laat weten niet blij te zijn met de vele treinuitval. "Reizigers hebben recht op een betrouwbare dienstregeling, daarom zijn we niet tevreden over de afgelopen periode. Wij hebben Keolis hierop aangesproken en zijn met hen in overleg. Wij hebben om uitleg en om verbetering gevraagd", aldus een woordvoerder.

Voor treinritten die uitvallen, ontvangt Keolis Duitsland geen subsidie.