Bökkers-zanger Erik Neimeijer brengt in theater ode aan zijn held Willie Nelson

Jarenlang struinde hij met de rockband Bökkers dorpsfeesten en muziekfestivals op het Overijsselse platteland af, maar zanger/gitarist/kunstenaar Erik Neimeijer verruilt nu de hectiek van de feesttent voor het pluche van het theater. Komend weekeinde gaat in zijn achtertuin Raalte zijn theatershow in première. Daarin brengt hij een ode aan zijn grote held en country-icoon Willie Nelson.

Neimeijer beschouwt Nelson als zijn grote muzikale voorbeeld. "Al vanaf dat ik een broekie was van een jaar of vijftien. Nelson is iemand die in Nederland zwaar wordt onderschat. Eigenlijk vooral bekend van enkele grote hits. Maar in Amerika is hij een onbetwiste grootheid. Iemand van het statuur Johnny Cash. En wat ook minder bekend is: hij schreef tal van hits van anderen. 'Always on my mind' dat is gecoverd door Elvis Presley en The Pet Shop Boys, 'Crazy' van Patsy Cline en uiteraard zijn wereldberoemde duet met Julio Iglesias 'To all the girls I’ve loved before'."

Bizar levensverhaal

Maar het is vooral ook het bizarre levensverhaal van de 88 lentes tellende Nelson waardoor Neimeijer werd gegrepen. "Willie Nelson heeft een intens leven met vijf huwelijken, afgebrande huizen, faillissementen, hits, drank en drugs achter de rug. En hij heeft daarbij een bijna boeddhistische filosofie ontwikkeld, die hij prachtig en eenvoudig in zijn nummers verwoordt. Ik volg hem al mijn hele leven op de voet en wil zijn gedachtegoed en werk graag overbrengen in het theater."

Muzikaal uitstapje

Nadat Neimeijer is gestopt met Bökkers, richtte hij de formatie The Kapsones op. Met nu het uitstapje naar het theater, waarin hij zichzelf begeleidt op gitaar en piano.

Aanvankelijk zou het overigens een solovoorstelling van Neimeijer worden. "Maar mijn vrouw Maartje de Vries doet nu ook mee. Ze zingt en speelt basgitaar. Ze was een jeugdvriendinnetje. We waren elkaar uit het oog verloren, maar tijdens de condoleance van haar echtgenoot kwam ik haar na vele jaren weer tegen. Op die wonderlijke wijze zijn we uiteindelijk bij elkaar gekomen. Daar vertellen we over tijdens de show."

Tijdens een try-out bleek al de impact ervan op het publiek. "Je voelde aan alles dat iedereen diep onder de indruk was. Als je vervolgens een nummer speelt dat hierop aansluit, voel je de emotie in de zaal. Dat Maartje mee zou doen, is pas later besloten. Maar omdat ik als muzikant weleens flierefluiterig kan overkomen, vormt dit stukje uit ons levensverhaal zo'n mooi contrast."

Schilderijen als decor

Al tijdens zijn carrière bij Bökkers sloeg Neimeijer aan het schilderen. Als volkomen autodidact maakte hij vervolgens binnen de kortste keren indruk met zijn uit de kluiten gewassen doeken. Met als rode draad een Caraïbische stijl met veel kleuren.

Terwijl de schilderijen intussen via internet over de hele wereld worden verkocht, exposeerde Neimeijer in galerieën in Manhattan-New York, Madrid, Bonaire en Parijs.

Een aantal van deze speciaal gemaakte schilderijen vormen het decor tijdens de theatershow. "De liedjes die ik zing, hebben een eigen schilderij gekregen."

De aftrap van de voorstelling heeft zaterdag 6 november plaats in het Hoftheater in Raalte. "Daarna trekken we het hele land door, waarbij we meerdere schouwburgen in Overijssel aandoen."