Politie ontdekt bijna 400 kilo illegaal vuurwerk in woning en bedrijfspand in Losser

Het ging in totaal om 398 kilo illegaal vuurwerk, dat in een woning en een bedrijfspand lag. Het is niet bekend hoeveel in het bedrijfspand lag en hoeveel in de woning.

"De afgelopen jaren hebben we al veel illegale handel onderschept", zegt de politie in een verklaring. "Regelmatig wordt het in woonwijken opgeslagen, waardoor er een groot risico voor de buurt ontstaat."