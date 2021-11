Zijn boodschappen en brandstof goedkoper in Duitsland? Wij zochten het uit!

Het Centraal Bureau voor Statistiek maakte deze week bekend dat de inflatie vorige maand is gestegen naar 3.4 procent. Dat het zo hard is gestegen, komt voornamelijk doordat energie, zoals gas en benzine, hard in prijs is gestegen. Een beetje geld besparen op de wekelijkse boodschappen zou dus fijn zijn.

En dus namen wij de proef op de som en haalden we dezelfde boodschappen in vergelijkbare supermarkten in Nederland (Jumbo) en Duitsland (K+K Markt). Wat er op het boodschappenlijstje stond? De essentiële dingen, zoals fruit, toiletpapier, brood, aardappels en tandpasta.

Bekijk hieronder de video voor het resultaat.

Uitkomst

Aangezien we toch in Duitsland waren, besloten we ook te kijken of het nog steeds voordeliger is om over de grens te gaan tanken. Begin oktober deden we dat massaal, toen de literprijs bij ons hard steeg. En voordeliger blijkt het nog steeds te zijn: in Duitsland is een liter benzine zo'n 20 cent goedkoper.

Voor de boodschappen was er een stuk minder verschil in prijs. In Nederland kostten de boodschappen 27.71 euro, in Duitsland waren dezelfde producten in totaal 27.11 euro. Een verschil van 60 cent dus. Voor kaas, tandpasta en deodorant kan je dan wel weer beter naar onze Oosterburen gaan: die producten zijn daar met gemak een euro goedkoper.