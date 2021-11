Provincie Overijsel ziet gloednieuwe steden niet als oplossing woningtekort

Het woningtekort wegpoetsen is niet zomaar gebeurd. Alleen al in Overijssel moeten de komende jaren zo'n 90.000 huizen worden gebouwd. Uit onderzoek van RTV Oost blijkt dat een meerderheid van Overijssel niet tegen de aanleg van compleet nieuwe steden of dorpen is. Het is onwaarschijnlijk dat er op korte termijn een nieuwe Overijsselse plaats bijkomt. Bij de huidige stads- en dorpskernen zijn volgens gedeputeerde Monique van Haaf voldoende bouwlocaties beschikbaar.

"We hebben al veel bouwlocaties binnen de provincie aangewezen", zegt Van Haaf tegen RTV Oost. "Als we die nu allemaal zouden uitvoeren, dan lossen we daarmee ook het Overijsselse woningtekort op. We moeten met die locaties aan de slag en niet opnieuw plannen maken."

Proefballen EIB

Met dat laatste doelt de gedeputeerde Ruimte, Wonen, en Retail op een proefballon die het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) deze zomer opliet. Volgens het instituut leent de polder Masterbroek bij Zwolle, Hasselt en Kampen zich uitstekend als bouwlocatie voor maar liefst 35.000 woningen. Van Haaf was enigszins verrast toen ze van dit voorstel hoorde en heeft het nooit serieus overwogen.

"We gaan niet zomaar bouwen in het groen. Als provincie kijken we juist heel goed waar er aan welke huizen behoefte is." Dat doet de provincie niet alleen, vertelt ze. "Gemeenten, makelaars, ontwikkelaars, bouwers en andere partijen zijn hierbij betrokken. Daar hebben we een goed platform voor, de woonkeuken noemen we dat. Partijen zitten hierin met elkaar om tafel en kijken aan welke woningen behoefte is. We zien dat er verschil zit in wat er per gemeente wordt gevraagd."

Ruimte voor boeren

Een nieuwe stad of dorp erbij in Overijssel ziet Van Haaf niet zo snel gebeuren. Dat past niet in het huidige provinciale beleid. "We hebben ook rekening te houden met de agrarische sector. We kunnen niet negeren dat boeren land nodig hebben en dat ze veel land in bezit hebben. We willen ook dat ze de ruimte houden die ze nu hebben."

Boeren in bijvoorbeeld de Mastenbroekerpolder uitkopen ten faveure van woningbouw zal dan ook niet gaan gebeuren. Daarmee zegt ze niet dat boerenland nooit een woonbestemming kan krijgen. "Als een boer bijvoorbeeld stopt en zijn bedrijf ligt aan de rand van dorp of stad, dan zou het kunnen."

Steden en dorpen

De bouwlocaties die er zijn, liggen volgens Van Haaf in de dorpen en steden (inbreiding) en aan de randen van dorpen en steden (uitbreiding). "In steden bouwen we huizen op plekken waar vroeger industrie was of we voegen woningen toe aan havengebieden. Dat laatste gebeurt al in Zwolle en Deventer. We hebben ook steden waar we nabij het centrum huizen bouwen, zoals Hengelo en Enschede. Daar voegen we ook hoogbouw toe. Dat past ook goed bij steden."

Ook in dorpen en kleinere woongemeenschappen is volgens de gedeputeerde binnen de bebouwde kom voldoende bouwgrond beschikbaar. "Je hebt plekken waar scholen of bejaardentehuizen dicht zijn gegaan. Daar komt woningbouw terug. Inbreiding kan op heel veel plekken."

Te kostbaar

Het kostenplaatje is een andere reden waarom Van Haaf niet direct warmloopt voor de oprichting van een complete nieuwe stad of dorp. "De huidige bouwplekken liggen allemaal dicht bij goede voorzieningen en goede infrastructuur. We gaan in Overijssel niet zomaar nieuwe wegen en andere voorzieningen aanleggen. Dat is ontzettend kostbaar. Bovendien gaat de komst van een nieuwe stad of dorp ten koste van onze agrariërs."

Maatwerk

Het bouwen van de circa 90.000 huizen is behalve een grote opgave ook maatwerk. "We zien tegenwoordig veel eenpersoonshuishoudens, dat betekent dus kleinere woningen of appartementen. Dit verschilt per gemeente. Daarnaast moeten er ook voldoende voorzieningen zoals scholen en winkels in de buurt zijn van de nieuwbouw. En we moeten zorgen voor voldoende betaalbare huizen. Starters op de woningmarkt, maar ook mensen die zijn gescheiden moeten in de gelegenheid zijn een huis te kopen. In onze woonagenda staat van alle huizen zo'n dertig procent in de categorie betaalbaar moet vallen."