Heracles ruikt kansen in derby tegen FC Twente: "Echt fifty-fifty"

Basacikoglu was wekenlang een basisspeler, maar zat zaterdag 90 minuten op de bank in de thuiswedstrijd tegen Ajax, die in 0-0 eindigde. Trainer Frank Wormuth wil tegen FC Twente voortborduren op die wedstrijd en zegt het elftal "hooguit op één positie" te wijzigen.

Tevreden over prestaties

Heracles pakte dit seizoen pas één punt in uitwedstrijden, maar Wormuth vind niet dat zijn ploeg slecht speelt op vreemde bodem: "De uitslagen zijn teleurstellend, maar de prestaties niet, daar zijn we tevreden over. We moeten alleen wel de kansen benutten en dat hebben we niet gedaan. Ik heb niet het gevoel dat er angst is voor uitwedstrijden. Integendeel: we willen graag een keer de eerste uitzege halen."

Voor de Duitse coach wordt het duel van morgen zijn vierde Twentse derby en hij is nog altijd ongeslagen (1x winst, 2x gelijk). "Ik hoop dat die serie zo doorgaat", zegt Wormuth. "Dan hebben we in ieder geval één punt."

Knokken en vechten

Spits Kaj Sierhuis heeft de Derby van het Oosten nog niet eerder meegemaakt, maar kent de belangen: "Twee weken geleden gaven supporters al aan dat de wedstrijd tegen Twente dé wedstrijd is waar het hun om gaat. Daar moet je laten zien dat je als ploeg 200 procent hebt gegeven. Ik wil niet zeggen dat het resultaat dan van ondergeschikt belang is, maar dat vinden zij wel belangrijk: dat je knokt en vecht voor je club. Hopelijk haal je daarmee een resultaat tegen Twente, want ik denk dat ze dan een jaar verder kunnen en tegen iedereen met een Twente-hart kunnen zeggen: wij hebben gewonnen."

In Almelo zien ze de opponent uit Enschde als een gelijkwaardige tegenstander: "Twente is goed begonnen aan het seizoen, maar ze hebben het de laatste weken misschien ietsjes lastiger. Dus eigenlijk schat ik het echt fifty-fifty. De ploeg die zich het best weet te weren onder de omstandigheden, en die de juiste balans weet te vinden tussen emotie en verstand, die gaat aan het langste eind trekken."

Oproep

Wormuth hoopt dat buiten de lijnen ook het verstand gaat zegevieren en dat er geen ongeregeldheden komen, zoals bij andere derby's de afgelopen weken wel het geval was. Hij komt daarom met een oproep: "Als fans tijdens de wedstrijd alles geven en ons ondersteunen is dat fantastisch. Maar ze moeten na de wedstrijd wel rustig blijven, wie er ook gewonnen heeft. Voetbal is sport en daar hoort absoluut emotie bij tijdens de wedstrijd. Maar vooraf of na de wedstrijd moeten er geen confrontaties tussen fans zijn. Daar ben ik geen vriend van."

De coach is wel blij dat er morgen voor volle tribunes gespeeld kan worden, na de twee derby's zonder publiek van vorig seizoen. "We spelen voor de fans, de supporters en de sponsoren. Als er niemand in het stadion is, dan is het net een training of een oefenwedstrijd."

Radio Oost

De Twentse burenclash tussen FC Twente en Heracles Almelo begint vrijdagavond om 20.00 uur. Het duel in De Grolsch Veste is live te volgen in De Oosttribune op Radio Oost én via onze online kanalen.