Bewoners, ondernemers en natuurbeheerders Weerribben-Wieden willen meer regie en dialoog

"Zet ons aan tafel en de bestuurders op de tribune", klinkt het vanuit de zaal. Gevolgd door: "Praat met ons in plaats van over ons." Eén voor één staan aanwezigen op. Sommigen met stapels aantekeningen in de hand. Het zijn vooral inwoners en riettelers die hun zorgen uiten over de toekomst van hun omgeving. Ze voelen zich bovendien nog onvoldoende gehoord.

Wij staan op de laatste plaats. Bezorgde bewoner Weerribben-Wieden

Win-winsituatie

Het Landschapscafé in Steenwijk begon met een gesprek tussen tafelgasten Harold Viscaal, directeur Stichting en Nationaal Park Weerribben-Wieden, hotelier en ceo Giethoorn Hospitality, Agri & Toerism; Gabriëlla Esselbrugge en Jori Wolf, Programmaleider Nationale Parken bij Staatsbosbeheer.

"De aanwezigheid van het Nationaal Park is een enorme plus voor de omgeving. Het moet een voordeel zijn voor alle 'stakeholders': inwoners, boeren, ondernemers, toeristen", stelt Viscaal. Zijn stichting wil voor iedereen een win-winsituatie. "Geef ons de regie. Laat ons partijen die niet zonder elkaar kunnen, bij elkaar brengen. Wij kijken naar de toerist die ons unieke landschap wil ontdekken, maar ook naar de inwoner die wil genieten van zijn of haar rust. Speerpunt is de balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid."

De opkomst is hoog bij het Landschapscafé in Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Maakbaar toerisme

Hotelier Gabriëlla Esselbrugge is de derde generatie aan het roer en zorgde er eigenhandig voor dat de Chinezen Giethoorn weten te vinden. Dat deed ze met een 'Gieters-punterhuwelijk'. "De combinatie van het oude Giethoorn en het landschap eromheen. De 'wetlands' en het platteland. Koeien en akkers. Dat vinden Aziatische gasten fantastisch!"

Daarbij gelooft ze in maakbaar toerisme. "Je kunt zelf iets uitlichten en zorgen dat dat aanslaat." Ze hoort vaak dat Giethoorn, ook wel het Venetië van het Noorden genoemd, wordt overspoeld door toeristen. "Na de herfstvakantie is het niet meer mogelijk een goede bezetting in het hotel te krijgen. Daarom ging ik op zoek naar een andere doelgroep. Gasten die buiten de traditionele vakanties reizen."

Giethoorn wordt jaarlijks bezocht door toeristen van over de hele wereld. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Alle drie hopen ze op een betere spreiding. "De beleving moet al op het station van Steenwijk beginnen", reageert Jori Wolf van Staatsbosbeheer. "Denk verder aan het plaatsen van streekeigen planten in je tuin. We willen investeren in die omgeving en de overgang naar het Nationaal Park zachter maken. De natuur in de samenleving zetten."

Viscaal gaat het gebied als geheel aanbieden. "Geen flitsbezoek, maar inzichtzoekers die komen voor cultuur en erfgoed. Meerdaagse bezoeken, een jaarrond. Een zichtbare stap die we hebben gezet is de plaatsing van nieuwe informatieborden."

'Niet meer trots'

Het verhaal wordt onderbroken wanneer vanuit het publiek verschillende reacties komen. Een inwoner van Muggenbeet wil weten hoe bewoners worden betrokken bij de plannen. Er zijn zorgen over de toename van het aantal toeristen. "Ik woon in Dwarsgracht en afgelopen zomer was het verschrikkelijk. Een enorme hoeveelheid stinkende bootjes met luidruchtige opvarenden. Ik heb het idee dat het alleen draait om economie."

Een inwoner van Kalenberg vindt dat de natuur juist achteruit is gegaan de afgelopen jaren. "Of ik nog trots ben op ons gebied? Nee, dat ben ik niet meer. Ik woon hier al veertig jaar! Het gaat nu alleen over de vuurvlinder, voor de rest is het een droog en armoedig gebied geworden. Een aanfluiting." Vanuit Ossenzijl: "Bij ons wordt geboord naar gas, hoe kijkt Natuurmonumenten daartegenaan?"

In Ossenzijl bestaan zorgen over toegenomen drukte door toeristen die naar het gebied komen. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

We mogen niet vergeten wat we aan toeristen te danken hebben. Harold Viscaal, directeur Stichting en Nationaal Park Weerribben-Wieden

Oor voor bewoners

Aanwezige gemeenteraadsleden luisteren aandachtig mee. "Dit zijn signalen dat toerisme de woonkwaliteit drukt. Staatsbosbeheer zou moeten samenwerken met bewoners. Hoe kunt u ons overtuigen dat u straks toch niet gewoon weer uw eigen gang gaat?"

Viscaal snapt de onrust. "Bedenk wel dat ongeveer vijftien procent van de werkgelegenheid in de gemeente direct is gekoppeld aan toerisme." Hij legt uit dat er wordt gewerkt aan meer dialoog. "Het is niet zo gek dat er oud zeer naar boven komt, wij hebben nog maar net onze deuren open. Twee inwoners zijn aangesteld als 'contactfunctionarissen'. Zij zitten bij bestuursvergaderingen en gaan langs de plaatselijke belangenverenigingen. Het is best een lastig gebied om te verenigen, laten we er samen voor gaan."

Esselbrugge vult aan. "Bezoekers hebben misschien nog wel meer over voor het gebied dan wij denken. Ik wil gebruikmaken van het talent dat we hier hebben. De toerist mee laten doen met rietsnijders bijvoorbeeld." Jori Wolf van Staatsbosbeheer: "We zijn een grote maatschappelijke organisatie, die juist oor wil hebben voor bewoners. Er is werk aan de winkel. Echter hebben we een bepaald budget voor natuurbeheer."

Een rietteler, boswachter en vertegenwoordigers van LTO Noord en Natuurmonumenten schuiven later aan tafel. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Doorstroom van jeugd is er niet. Terwijl er jongelui zijn die heel graag willen. Egbert Wolter ter Meer, rietsijder in de Weerribben-Wieden

Onzekerheid

De laatste ronde bespreken tafelgasten de uitdagingen waarmee riettelers en boeren in de Weerribben-Wieden te maken krijgen. Rietsnijder Egbert Wolter ter Meer noemt de onzekerheid als grootste aandachtspunt. "Om er zeker van te zijn dat we een boterham kunnen verdienen, zijn er langdurige contracten nodig. Die gaan nu enkel van familie op familie."

De regie moet meer naar de regio. "Als ik een probleem heb met m'n perceel, dan kan ik terecht bij Staatsbosbeheer. Gaat het over beleid, dan kunnen ze niks zeggen. Dat wordt bepaald door de Provincie. Die kloof is te groot." Rietteler Johan de Dood uit het plaatsje Nederland ervaart hetzelfde, maar is iets gematigder. "Ik heb vrij goede contacten en wil vooruit blijven kijken. Feit blijft wel dat vergijzing en onzekerheid een bedreiging vormen. Er zijn gesprekken, maar daar kwam nooit iets concreets uit."

Sander Pereboom van LTO Steenwijkerland ziet een worsteling met landelijk beleid. "Als alles wat Europees en nationaal beleid is werkelijkheid wordt, dan gaan we allemaal failliet. Ik hoop dat we als gebied opstaan tegen Den Haag en zeggen 'Dit kan niet'. Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten mogen vaker de regie pakken."