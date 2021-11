'Overijssel wil kiezen wie voorrang krijgt op aansluiting stroomnetwerk'

Op dit moment is het nog zo geregeld dat de netbeheerder - in Overijssel is dat vrijwel overal Enexis - projecten aansluit op volgorde van aanvraag. "Netbeheerders werken volgens het principe: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Dus kan een casino zomaar voorrang krijgen op een school of nieuwbouw", zegt Edward Stigter, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland tegen BNR.

Capaciteitstekort

Het is alom bekend dat het Nederlands stroomnetwerk het zwaar heeft. Ook in Overijssel is dat het geval. De vraag naar stroom is groot. Daardoor kunnen op sommige plekken wijken, bedrijven en zonneparken niet meer aangesloten worden.

RTV Oost meldde in 2019 al dat tientallen duurzame energieprojecten lagen te wachten om aangesloten te worden op het stroomnet. De provincies vinden nu dat het niet meer aan de netbeheerder is om te bepalen wie aangesloten kan worden. Volgens het Interprovinciaal Overleg (IPO) ligt het voor de hand dat provincies dat zelf gaan doen.

Op dit moment onderzoeken de provincies of ze genoeg geld en medewerkers hebben om deze taak op zich te nemen. Eind januari denkt het IPO met duidelijkheid te komen.