Zorgpremie Menzis stijgt met enkele euro's, corona zorgt voor extra kosten

De stijging van ruim drie euro - 39 euro op jaarbasis - is een 'meevaller' vergeleken met afgelopen jaar; toen ging de maandpremie met zeven euro omhoog. "Het is een kleinere stijging dan vorig jaar. Dat is vooral mogelijk dankzij de inzet van reserves", zegt Dirk Jan Sloots, financieel bestuurder van Menzis. Zonder die reserves was de premie met zeven euro per maand gestegen, aldus Menzis.

Zorgkosten stijgen

Maar waarom stijgt de premie? Sloots: "We zien dat de zorgkosten in Nederland blijven stijgen. Dat komt doordat er steeds meer nieuwe technologieën en behandelmethodes mogelijk zijn, maar ook doordat de lonen in de zorgsector stijgen, medicijnen duurder worden en de bevolking steeds meer vergrijst."

Hoewel veel coronazorg vergoed wordt door de overheid, jaagt de pandemie de verzekeraar wel op extra kosten, zegt Sloots. "Corona heeft in 2021 tot meer kosten geleid in met name de ziekenhuizen en verpleegtehuizen. Dat kunnen we deels opvangen doordat er andere zorg uitvalt, maar we zullen wel extra geld moeten vragen voor corona in 2022. Dat zit ook verwerkt in deze premie."

Zorgverzekeraars maken standaard rond deze tijd van het jaar hun nieuwe zorgpremie bekend. Salland Zorgverzekeringen in Deventer volgt aankomende vrijdag. Zilveren Kruis, dat ook veel verzekerden in Overijssel heeft, maakt de premie eveneens deze week bekend.

Keuzes maken

De zorgkosten stijgen al jaren en zullen dat ook blijven doen, verwacht Sloots. "We moeten scherpe keuzes maken over de verzekerde zorg binnen Nederland. Welke zorg valt binnen het basispakket en welke niet. Maar denk ook aan het weghalen van dure behandelingen uit het ziekenhuis, om ze over te hevelen naar bijvoorbeeld de huisarts."

De coronapandemie heeft laten zien dat zorg ook anders kan, zegt Sloots. "We zien door corona meer digitale zorg. Mensen hoeven minder vaak naar de poliklinieken van het ziekenhuis. Dat scheelt in het aantal behandelingen en het aantal behandelkamers in het ziekenhuis. Als we geen scherpe keuzes maken, dan zal de zorgpremie fors blijven doorstijgen de komende jaren."

Menzis is een van de grootste zorgverzekeraars in Overijssel. In de regio Twente is bijna de helft van de inwoners verzekerd bij Menzis.

De zorgpremie van Menzis stijgt al jaren: