Topman Menzis: "Digitale consulten als oplossing voor huisartsentekort in Twente"

Het groeiende tekort aan huisartsen in Twente kan volgens Menzis-topman Dirk Jan Sloots deels opgelost worden met een 'digitale huisarts'. Daarbij kom je niet meer naar de praktijk, maar heb je online contact met een huisarts. "Als digitale huisarts hoef je dan niet meer per se in Twente te wonen."

Het huisartsentekort is een groeiend probleem in Twente en andere delen van Overijssel. Alleen al in Twente willen de komende vijf jaar 49 van de 300 huisartsen stoppen. Voor 34 van die praktijken is geen opvolger. Praktijken zijn vaak overvol, met soms tot wel drieduizend patiënten.

Zorgen

"Het tekort aan huisartsen baart ons zorgen", zegt Dirk Jan Sloots, financieel topman van Menzis, een van de grootste zorgverzekeraars in Overijssel. "De huisarts heeft een heel belangrijke plek in ons stelsel; het is de eerste ingang van de patiënt waar hij of zij naartoe moet, de zogenoemde poortwachter."

Volgens Sloots lopen er verschillende trajecten om meer huisartsen naar de regio te krijgen. "We zien dat er landelijk geen tekort is aan huisartsen, maar in Twente wel. Daarbij zien we ook dat jonge huisartsen niet altijd zin meer hebben om een praktijk over te nemen en bijvoorbeeld liever in een gezondheidscentrum werken."

We zien dat er landelijk geen tekort is aan huisartsen, maar in Twente wel Dirk Jan Sloots, topman Menzis

Online consulten

De Menzis-topman noemt online consulten een belangrijke oplossing voor de tekorten. "Voor sommige aandoeningen moet je naar de huisarts toe en wil je in de spreekkamer zitten. Maar voor andere aandoeningen is het misschien wel prettig dat je een foto kunt maken, dat kunt laten zien en dan een advies krijgt van de huisarts."

De huisarts in kwestie kan in dat geval ook in bijvoorbeeld de Randstad wonen, stelt Sloots. "Als de huisartsen in Twente geen tijd hebben of vol zitten, dan kun je een consult krijgen via een digitale huisarts. Hij of zij kan dan ook op een andere plek in het land wonen, dus niet meer per se in Twente."

Maar heeft een vergrijsde bevolking wel behoefte aan digitale consulten? In 2030 zijn er naar schatting twintig procent meer mensen boven de 65 jaar in Twente. "Mensen zijn steeds beter in staat om met die digitale middelen te werken", is de overtuiging van Sloots.

Zorgverzekeraars maken standaard rond deze tijd van het jaar hun nieuwe zorgpremie bekend. Menzis bracht de premie voor volgend jaar vanochtend naar buiten. Salland Zorgverzekeringen in Deventer en Zilveren Kruis, die ook veel verzekerden in Overijssel hebben, maken de premie later deze week bekend.

Belang van Menzis

De topman heeft overigens wel een belang te dienen: de zorg zo goedkoop mogelijk te houden. Vanochtend werd bekend dat de zorgpremie van Menzis met 3,25 euro per maand omhoog gaat. Volgens Sloots moet de overheid scherpere keuzes maken welke zorg in het basispakket blijft zitten en welke niet, om daarmee de zorg betaalbaar te houden.

"We zien bijvoorbeeld in Twente dat de arbeidsbevolking terugloopt, dus ook de mensen die in de zorg werken. Dat baart wel zorgen en daar moet je een oplossing voor vinden", zegt Sloots. Hij blijft wel desondanks wel positief. "We zien het aankomen, dus het is nog niet te laat. En vergeet niet dat we heel goede zorg hebben in Nederland."