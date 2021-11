Corrupte agent lekte 300 keer geheime politie-info aan Twentse onderwereld in ruil voor drugs

April 2020, Amsterdam. Bij een huis in de hoofdstad wordt aangebeld. Twee potige kerels staan voor de deur. Als de voordeur opengaat, tonen de twee een foto aan de jonge bewoonster. "Ken je deze man?" De bewoonster erkent dat het om haar opa gaat. "Ze konden alles van mijn opa laten zien", zegt de kleindochter later tegen de politie. "Zijn politiefoto's, adres, volledige naam, kenteken van zijn auto, echt alles."

Dreigend

Ondanks dat de bewoonster aangeeft dat haar opa niet thuis is, stappen de twee naar binnen. Ze blijven zeker een kwartier wachten. De sfeer is dreigend, vertellen de kleindochter en andere gezinsleden. Een van hen weet desondanks de politie te bellen en vertelt dat er een gijzeling bezig is. Als de twee dan alsnog het Amsterdamse huis verlaten, worden ze aangehouden door de gewaarschuwde politie.

In het verhoor geven de twee aan dat ze de informatie over de opa 'via via' hebben verkregen. Ze waren naar hem op zoek, omdat de opa mogelijk betrokken was bij een inbraak. Pas later wordt duidelijk dat ze het adres in Amsterdam en de foto's van de opa hadden gekregen via het gekraakte communicatieprogramma Encrochat. De politie weet te herleiden dat Encrochat-gebruiker 'Tribalzoo' degene is geweest die de informatie het criminele milieu in heeft gestuurd.

Twee potige kerels tonen een jonge vrouw foto's van haar opa, verkregen via Encrochat (Foto: Nicole van den Hout)

TWN90486

Het blijkt dat Tribalzoo enkele dagen eerder een bericht heeft gekregen: 'Kun Jr eens kijken bij deze bro', gevolgd door het kenteken van de wagen, in gebruik bij de Amsterdamse opa. Twee dagen later krijgt Tribalzoo van dezelfde zender: 'Adres. Naam. OK.' Weer een dag later staan de twee mannen op de stoep bij de Amsterdamse opa.

Uit rechercheonderzoek blijkt dat agent TWN90486, werkzaam in Enschede, het kenteken van de opa heeft opgezocht in de politiesystemen. Dat is in zijn zoekhistorie terug te vinden. Verder recherchewerk laat zien dat TWN90486 en Encrochat-gebruiker Tribalzoo elkaar lijken te kennen. Ze wonen bij elkaar in de buurt en hun telefoons stralen op meerdere momenten dezelfde zendmast aan. Ze lijken dus af en toe samen op één locatie te zijn.

Politieteam Gierst

De TCI, de geheime dienst van de politie, krijgt er een tip over binnen: 'In april 2020 hebben criminelen het kenteken .......laten natrekken door een corrupte politieagent" De politie besluit een onderzoek te starten naar agent TWN90486. Het rechercheteam wordt Gierst gedoopt.

De rechercheurs doen een stuitende ontdekking. Want het blijkt dat agent TWN90486 niet 'slechts' een enkele keer geheime informatie heeft opgeduikeld voor de onderwereld. Onderzoek maakt duidelijk dat hij meer dan 300 keer zoekopdrachten heeft verricht. Meestal gaat het om het checken van kentekens, of politie-informatie over bekende personen uit de Twentse onderwereld. Geregeld werden schermafdrukken van de geheime stukken door de Hengelose Tribalzoo gedeeld via communicatiedienst Encrochat.

Degene die de berichten van Tribalzoo vaak ontvangt is Jaapstam@encrochat.com. Achter dat account gaat volgens de politie een Enschedese crimineel schuil, die voorkomt in meerdere strafrechtelijke onderzoeken. Agent TWN90486 heeft tientallen keren 'Jaapstams' echte naam 'door de politiesystemen' gehaald, om te kijken welke info er over hem en zijn familieleden bekend is bij de politie.

Ik heb politie-informatie opgezocht, in ruil voor drugs Agent TWN90486

Chantabel

Maar wie is agent TWN90486? En hoe kwam het zover dat hij over de schreef ging? Uit het vertrouwelijke politiedossier, waarover RTV Oost de beschikking heeft, komt het beeld naar voren van een man wiens leven in duigen dreigde te vallen. Zijn vrouw had hem verlaten en zijn kind was ernstig ziek. Door de zorg voor het kind, zit hij sinds april 2019 thuis met speciaal verlof. Verder had hij geldzorgen, onder meer door een gokverslaving. Volgens omstanders was hij door zijn problemen aan de drugs geraakt en op die manier chantabel geworden.

Volgens zijn leidinggevende is agent TWN90486 een "volkse jongen met het hart op de tong", die tien jaar bij de politie werkt. De chef zegt dat de betreffende agent de taal van de straat spreekt en daardoor goede resultaten boekte. Na een vechtscheiding en de ziekte van zijn zoontje kwam hij volgens de leidinggevende in een "kwetsbare positie."

De agent raadpleegde de politiesystemen via zijn diensttelefoon (Foto: RTV Oost)

Drugsdealers

Het team dat de gangen van agent TWN90486 onderzoekt, ziet dat de agent tussen oktober 2019 en augustus 2020 ongeveer twintig keer de systemen raadpleegt over twee drugs dealende broers uit Hengelo. Het gaat om verslagen van observaties en MMA-meldingen (meld misdaad anoniem) over de broers.

Op de achterdeur van de agent wordt in het najaar van 2020 anderhalve maand lang een camera gericht door onderzoeksteam Gierst. Op de beelden is te zien dat een dealer uit de bende van de broertjes 34 keer het huis van de agent bezoekt, waarschijnlijk om drugs te brengen.

Ondertussen worden telefoongesprekken van de agent afgeluisterd. Zo heeft hij in september 2020 een gesprek met een vriendin. Ze hebben het over een corrupte agent uit Veenendaal die is opgepakt. TWN90486 zegt dat hij denkt dat hem eenzelfde lot wacht. Hij geeft aan haar toe dat hij ook onbevoegd in systemen heeft gekeken.

Bewijs

Bij de inval in zijn Hengelose huis, begin december, worden tientallen geopende en gevouwen 'envelopjes' gevonden, waarvan bekend is dat die worden gebruikt voor het verpakken van cocaïne. Er staan teksten op als 'Pablo Escobar', 'El Chapo' en 'Scarface'. De meeste wikkels zijn leeg, maar de inhoud van tien stuks wordt onderzocht door het NFI. Het blijkt coke.

Op zijn diensttelefoon, die hij ondanks zijn verlof in gebruik had, is veel bewijs gevonden dat hij inderdaad onbevoegd de politiesystemen heeft geraadpleegd. Zo zijn er foto's op te vinden van de Amsterdamse opa, wiens huis is bezocht door de potige kerels. Daarnaast vindt het onderzoeksteam op de telefoon verschillende inlogaccounts voor gokwebsites, veel porno en seksueel getinte chats. Her en der in het huis worden kladblokken gevonden. Er staan veel notities in van namen, die hij in de politiesystemen heeft opgezocht.

Op kladblokken in het huis van de agent worden notities gevonden over mensen die hij checkte voor de onderwereld (Foto: RTV Oost)

Info voor drugs

Agent TWN90486 wordt aangehouden. Hij erkent zijn drugs- en gokverslaving. Ook zegt hij inderdaad onbevoegd te hebben rondgeneusd in de politiesystemen. “Ik kocht drugs bij twee broertjes uit Hengelo. Ik heb wel eens een kentekenbevraging voor hen gedaan in ruil voor drugs. Ik sprak dan die jongens en dan wilden ze weten hoe ze in de systemen stonden. Ook checkte ik kentekens van auto's die bij hen voor de deur stonden."

Over het delen van geheime politie-info via Encrochat door de Hengelose Tribalzoo wil hij niets zeggen. Hij erkent alleen dat hij die man van vroeger kent. Hij vertelt wel dat 'ie op wel dertig momenten in opdracht van iemand informatie heeft opgezocht in de vertrouwelijke politiesystemen. Ook zegt hij dat hij wel eens informatie over bekende Enschedese criminelen opzocht "vanuit interesse".

Die werkte voor ons. KK encro heeft veel geneukt broer crimineel

Sky

Een aantal dagen nadat de agent is aangehouden, wordt op een andere chatdienst (Sky) over de agent gesproken door twee ongeïdentificeerde criminelen. Er wordt verwezen naar een persbericht over de aanhouding van een corrupte agent in Oost-Nederland. De persuiting gaat over agent TWN90486. De criminelen schrijven op Sky: ‘Die werkte voor onse' ‘Kk encro heeft veel geneukt broer geloof mij.'

De politie heeft ook enkele mannen uit Enschede en Hengelo aangehouden, die de informatie van de agent zouden hebben 'gekocht'. Zij beroepen zich op hun zwijgrecht en worden vrijgelaten. Hun advocaten onthouden zich van commentaar.

Als de agent wordt voorgeleid aan de onderzoeksrechter, oordeelt die dat de agent terecht is opgepakt. Hij mag echter zijn strafproces in vrijheid afwachten, in verband met de ziekte van zijn zoontje. Het strafproces tegen hem, maar ook twee van zijn vermeende 'opdrachtgevers', dient volgend jaar maart. Ook de raadsvrouwe van de agent laat weten in verband met de vertrouwelijkheid niet te kunnen reageren.